「申智未婚夫」文元又涉爭議：與跨性別網紅互關，私聊內容「要1億韓元才能公開」？ 當事人緊急澄清「只是兄弟」

高耀太成員申智即將與小7歲的後輩歌手文元結婚，然而婚訊曝光後，文元卻接連陷入爭議。 繼早前被揭為離婚有娃、涉及不動產爭議與霸凌傳聞後，近日又因與跨性別網紅Sera之間的社群互動，再度登上輿論風口。

事件起於跨性別BJ花子在本月11日的直播，一名觀眾提到Sera與文元在IG上互相關注，花子與Sera當場顯得有些慌張、反問那是誰，Sera得知對方身份後承認確實有互關，並查看了自己與文元之間的DM私訊。 一位觀眾問如果給你1億韓元是否可以公開DM，Sera開玩笑地回應：「給我1億也不能公開。 但如果給5億的話，就連KakaoTalk對話也可以公開。」

這番發言迅速演變成「文元與跨性別者私訊往來」的疑雲，也讓原本就因各種爭議深陷風波的文元再度成為焦點輿論。



不過，花子在昨日的直播中正面否認了相關質疑，澄清稱文元與Sera結識的時間早在Sera變性之前，當時Sera以男性身份準備作為trot歌手出道，兩人在某聚會上交換了電話號碼，文元並不知道Sera是同性戀，也不知道Sera後來成為跨性別者，第一次看到Sera的SNS換成女生頭像時還困惑地詢問： 「這是不是你女朋友開的玩笑？」

花子強調確認過兩人的訊息內容，並無任何不妥：「只是單純的兄弟關係，完全沒有引起誤會的東西。」花子也感嘆事件遭過度放大，拜託大家不要過度解讀。 也許因為尷尬，目前文元已取消關注Sera的IG帳號。



文元日前也就各種傳聞發表聲明，對自身言行引發的爭議向大眾道歉，並否認劈腿、霸凌等惡意謠言。 申智則在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中坦言，擔心個人私事會牽連高耀太團體，看到「妳害高耀太完蛋了」這類留言，內心十分恐懼。



雖然風波不斷，申智與文元仍維持明年舉辦婚禮的計劃，盼外界能給予更多理解與空間。

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