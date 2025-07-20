網友擔心婚後財產被分走！申智親自發聲：不會發生，請勿多言

韓國長壽混聲團體 高耀太成員 申智 近日對於即將與歌手文元結婚，以及關於財產繼承問題的留言，做出了明確回應。

日前，申智在個人IG上分享了「今天擔任《Miss Trot》首場演唱會嘉賓，能和後輩們同台很幸福」的貼文，並附上與Koyote成員們在後台合影的照片。

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不過該貼文下方，有網友留言提醒：「申智小姐，請務必和未來老公簽訂財產協議，這樣您辛苦賺來的錢才不會被一點血緣關係都沒有的文元的女兒繼承。」 對此，申智親自回覆表示：「這種事絕不會發生，對於與此動態無關的留言，謹此拒絕。」之後又有其他網友跟帖寫道：「難道你真的會結婚嗎？」申智同樣冷靜回覆：「對於與此動態無關的留言，謹此拒絕。」



早在此前，申智就宣布將於明年上半年與文元結婚。 兩人因文元去年擔任她所主持的電台節目《Single Bungle Show》嘉賓而結緣，之後發展為戀人。然而，婚訊曝光後，文元隨即陷入多項爭議。 包括他在Koyote團體YouTube頻道中亮相時的態度與言論引發爭議，甚至傳出關於他的房地產交易、學生時期與軍隊霸凌，以及與前妻離婚訴訟的傳聞。



對此，申智的經紀公司也積極澄清，公開各項證明文件。 ，針對無證房地產仲介的質疑，表示文元已完成韓國房仲協會職務教育並取得結業證書，並以仲介助理正式登記; 關於與前妻以訴訟離婚的說法，則公開協議離婚文件，並稱前妻還祝福兩人幸福; 至於校園及軍隊霸凌問題，經聯繫同學及軍中後輩，確認皆不實。

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