公费谈恋爱！「真．歌手CP」高耀太申智&文元〈Salagadoola〉MV公开眼神都是蜜

混声团体高耀太唯一女成员申智,23日突然被媒体爆料结婚,对象是即将一同推出合唱情歌的solo歌手后辈文元结婚,两人甜蜜的对唱曲〈Salagadoola〉已公开!

申智与文元23日拍摄婚纱途中,被媒体爆料结婚,经纪公司求证申智后给予媒体答覆、证实这对「歌手CP」预定明年结婚,申智后来也亲自发文道喜讯。两人那期间还在宣传将推出的对唱曲〈Salagadoola〉,谁都没想到原来是「公费谈恋爱」、趁机推出定情曲?

*先前报导回顾:〈婚纱拍一半就被爆料结婚!高耀太申智亲自宣布喜讯♥ 文世润DinDin等祝福〉

〈Salagadoola〉26日已公开,申智是特别邀请文元合唱,歌名「Salagadoola」应来自Disney经典动画片《仙履奇缘》OST〈ibbidi Bobbidi Boo〉中代表魔法咒语的一段词,歌词讲述「爱情如魔法般靠近,靠近的瞬间生疏又颤抖」:「我们交往吧/一起走看看吧/握紧双手吧/开始爱情吧/你和我如梦般甜蜜的这一瞬间/Oh I Love you I do/Love x 4, Tell me that you love me/Love x 4, Say that you baby/Love x 3, 快跑过来/Love you Love you I Love you I do……」

▼《仙履奇缘》OST〈ibbidi Bobbidi Boo〉



MV(官方称Special Clip)不仅两人甜蜜相视对唱,还有演员诠释双方期待见面时的悸动。MV目前已破30万观看,网友留言「眼睛里都是蜜」、「申智看起来很幸福,两人很相配,祝福白头偕老」、「歌曲甜甜的,两位的模样也很甜」、「非常甜的旋律,两位的和声也很帅气」、「MV拍得很清爽很好看,申智姐姐看起来很幸福」……等等。



▼〈Salagadoola〉Special Clip



▼介绍影片,申智开场介绍说:「这是很陌生的场面,原本该在的两名男子(队友金钟旼和白佳)消失了,换初次见到的男子……」相当逗趣介绍文元。底下网友也表示申智看起来很幸福、两人看起来很相爱。



▼申智IG贴文有同为歌手的Haha、金依英、殷嘉恩等人应援,也有粉丝的祝福。金钟旼和白佳亦替申智拍宣传片,但两人连「Salagadoola」都念不好XD。



▼文元则公开了张场边照



