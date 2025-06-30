丁海寅穿「超高腰褲」登上熱搜！網友：臉贏了一切，但褲子輸了...

韓國演員丁海寅近日在義大利米蘭出席了Dolce & Gabbana（杜嘉班納）品牌活動，結果人沒事、褲子、腰封先引起全網騷動。

就在前幾日丁海寅透過個人SNS曬出數張活動現場照，沒有多餘文字，全靠臉與褲子發聲。 照片中他身穿乾淨俐落的白襯衫搭配黑色西裝褲，看似簡單，但...... 褲子怎麼穿到肚臍以上了啦！這條「挑戰地心引力」的超高腰褲（也許是腰封......）立刻成為焦點。



雖然展現這褲子時尚度的難度堪比跳水10公尺台，但丁海寅依然淡定帥氣，表情管理100分，靠著自信與好比例，硬是把這條神秘褲撐成了「時尚作品」。

但網友們卻笑不出來，評論兩極分化：正面派表示「只有丁海寅能駕饄這條褲子吧？」、「臉天才，這套我勉強接受...」、「這不是褲子問題，是我們不夠懂時尚。」反對派則稱：「杜嘉班納每次都給韓星穿奇裝異服是什麼毛病？」、「褲子比例毀了丁海寅的黃金身材啊...」、「帥哥也有救不了的造型，今天我信了。」

不過雖然褲子搶戲，丁海寅的微笑和氣場仍然在線，在一片爭議聲中成功穩住時尚圈的C位。

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