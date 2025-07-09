【韓網熱門】高耀太申智「未婚夫風暴」後發聲明：確認過了，那些疑惑都不屬實！網友：祝妳幸福！但別帶他上電視

混聲組合高耀太成員申智的年下男友文元因交往前隱瞞有過婚史且有女兒、對高耀太另外兩名成員態度不佳等引發大批網友熱議與爭議，甚至出現「全網勸分手」的聲浪。 隨著輿論持續延燒，申智最終向大眾說明心情與立場。

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申智表示：「最近因為我的結婚消息，好像讓大家感到有些疲憊，讓我心裡很沉重。 同時也再次深刻感受到我真的從大家那裡收到了很大的愛，對此真心感謝。」

對於遲遲未出面回應爭議，申智也解釋說：「要在此之前確認各種疑惑是否屬實，需要一些時間，因此我的立場說明來得比較晚，對此感到非常抱歉。」她進一步提到，已經與所屬經紀公司一起仔細確認所有傳聞與質疑，結果發現「這些疑惑都不是事實」。



最後，申智誠懇地寫道：「我充分理解大家出於關心所表達的擔憂與意見，會再多加思考並仔細看待此事。 關於日後的事情，如果大家能夠再給我一些時間耐心觀察，真的會非常感謝。」

韓國網友評論：

1. 祝妳幸福...！但請不要帶著老公一起上節目

2. 打著擔心的名義在那邊嘲諷，真噁心耶，管好你們自己的人生吧

3. 看留言感覺真的有很多人希望申智不幸福，什麼「不要離婚哦」「就當作人生的課題吧」「不要一起上節目」之類的ᄏᄏᄏᄏ唉乾脆直接說吧，就是希望申智不幸嘛！自己罵得那麼爽，卻不想承認這樣很卑劣，還硬要用嘲諷裝高尚，一大早就在那裡詛咒別人不幸，還自以為是正義戰士，真行

4. 如果真的為申智著想，那就別再罵了，祝她能幸福吧，我也覺得這件事有點過熱了

5.加油！！！不管做什麼選擇，都希望能過上幸福的人生！！

6. 對啊，到這程度就夠了... 該祝福她幸福了

7. 為什麼大家那麼關心別人的人生，還是先顧好你們自己的人生吧，都快得「多管閒事恐懼症」了，唉

8. 姊姊要幸福啊，本來就很脆弱的人，希望別再受傷了

9. 如果真的不是事實，那就太好了。 無論申智做出什麼選擇，都希望她能幸福地生活下去

10. 都要和一個讓自己需要出來澄清、辯解的男人結婚了，那就只好一路幸福下去吧

11. 事情鬧很大的時候我都沒插嘴，不管那個人怎樣，不管以後關係怎麼發展，只希望姊姊能幸福

12. 事實都確認了就好，祝妳幸福

13. 只要不要夫妻一起上節目就好...

14. 姊姊是聰明的人，我相信妳會再三考慮後做出最好的選擇，姊姊只要幸福就好

15. 希望妳幸福...！大家從小就一起看著妳，所以感覺不像是別人的事，好像就因此變得有點太過激動ᅲ

16. 發生那麼多事情，本人應該最累 ᅲᅲ 祝妳幸福！

17. 是當事人的婚姻，只要當事人幸福就好了，畢竟不是別人替她活

18. 都這把年紀了，就讓她自己決定吧 真的 姊姊祝妳幸福，但是說什麼「不要怎樣上節目」那種話真的超噁心

19. 當事人都確認過了，沒什麼好再說三道四的，祝你們幸福美滿

20. 又不是犯罪，就這樣把人逼得團團轉

21. 覺得不對再回頭就是了... 希望妳幸福

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