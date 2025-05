全球偶像G-DRAGON終於揭曉回歸巡演詳細資訊，「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP」即將登場！

睽違8年,G-DRAGON終於再度來台開唱,此次巡演象徵他強勢回歸國際舞台,由Galaxy Corporation與AEG Presents聯手打造,台北場由超級圓頂主辦、凱基金控呈獻,並獲SAMSUNG、MODONG魔酮咖啡、威剛科技、台灣大哥大、龜記、Trip.com與HopeGoo等品牌贊助支持,演出將於7月12、13日在台北小巨蛋盛大舉行,帶來震撼視覺與極致音樂融合的頂級體驗。

本次世界巡演自韓國高陽體育場的兩場完售公演揭開序幕,G-DRAGON以獨特的藝術風格與爆發力十足的現場魅力驚艷全場,正式啟動全球音樂旅程。巡演自5月起從東京巨蛋出發,將陸續前進菲律賓布拉干、大阪、澳門、雪梨、墨爾本、台北、吉隆坡、雅加達、曼谷與香港,後續也將公布更多場次與城市,敬請粉絲持續關注。



身為BIGBANG創團成員的G-DRAGON,是K-POP靈魂人物之一,2024年推出睽違七年的個人單曲《POWER》,一舉橫掃排行榜。2025年再接再厲發行第三張正規專輯《Übermensch》,其中〈TOO BAD〉與〈DRAMA〉等作品大獲好評,再次展現他獨一無二的創作能量。

這次巡演不只是一場演出,更是G-DRAGON與全球粉絲久別重逢的派對,見證傳奇的全新篇章。



G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP

演出日期:2025 年 7 月 12 日(週六)& 13 日(週日)

地點:台北小巨蛋

G-DRAGON 官方會員優先預約登記時間:5 月 18 日(週日)中午 12 點 至 5 月 20 日(週二)晚上 11:59

G-DRAGON 官方會員粉絲優先購:5 月 25 日(週日)中午 12 點 至 晚上 11:59

凱基卡友優先購:5 月 26 日(週一)下午 4:30 至 5 月 27 日(週二)上午 11:59

全面開售:5 月 27 日(週二)下午 13:00

票價: $8980 / $7980 / $7880 / $7280 / $6680 / $5580 / $4580 / $3580 / $800 (VVIP、VIP區為站票)

VVIP 1、2 ,VIP 包含20元福利券

$8,980 為$8,960演出票券+$20福利券

$7,980 為$7,960演出票券+$20福利券

VVIP及VIP票價可兌換的福利不同,請查閱粉絲福利說明圖。











