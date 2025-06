Super Junior 20週年《SS10》明年台北大巨蛋唱兩場！高雄也有！還有港澳等地唱到明年

「韓流帝王」Super Junior逢出道20周年,粉絲E.L.F.引頸期盼許久的紀念巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》(簡稱SS10)總算公布舉辦地點!

Super Junior出道20週年紀念巡演《SUPER SHOW 10》,將在首爾、香港、雅加達、馬尼拉、墨西哥城、蒙特雷、利馬、聖地牙哥、台北、曼谷、名古屋、新加坡、澳門、吉隆坡、高雄與埼玉,全球共16地巡迴。



Are You Ready?

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>



[SEOUL]

KSPO DOME

August 23(SAT) - 24(SUN), 2025

[HONG KONG]

ASIAWORLD-ARENA

September 5(FRI) - 6(SAT), 2025

[JAKARTA]

ICE BSD (Halls 5-6)

September 13(SAT), 2025

[MANILA]

SM MALL OF ASIA ARENA… pic.twitter.com/HerXdayCWE