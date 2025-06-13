Super Junior 20週年《SS10》明年台北大巨蛋唱兩場！高雄也有！還有港澳等地唱到明年
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Super Junior 20週年《SS10》明年台北大巨蛋唱兩場！高雄也有！還有港澳等地唱到明年

KPOP   2025年6月13日   星期五15:50   草莓  

（封面圖源：X@SJofficial）

「韓流帝王」Super Junior逢出道20周年，粉絲E.L.F.引頸期盼許久的紀念巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》（簡稱SS10）總算公布舉辦地點！

Super Junior出道20週年紀念巡演《SUPER SHOW 10》，將在首爾、香港、雅加達、馬尼拉、墨西哥城、蒙特雷、利馬、聖地牙哥、台北、曼谷、名古屋、新加坡、澳門、吉隆坡、高雄與埼玉，全球共16地巡迴。

首演就在8月23日與8月24日首爾，於奧林匹克公園體操賽場（KSPO DOME）舉行，台灣則和日本一樣分兩城，台北和高雄，分別是11月15、16日台北大巨蛋（TAIPEI DOME），以及明年1月24日高雄巨蛋（KAOHSIUNG ARENA）。

香港則是9月5日、6日亞洲國際博覽館（ASIAWORLD-ARENA），澳門是明年1月10日、11日銀河綜藝館（GALAXY ARENA）。

演唱會前，Super Junior將在7月8日發行第十二張正規專輯《Super Junior25》，利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭與圭賢，九成員都會完完整整陪伴E.L.F.度過二十週年。

*延伸閱讀：
‎〈「限定團走了20年！」Super Junior新輯《Super Junior25》取名復刻《Super Junior05》〉‎

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