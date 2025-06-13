G-Dragon捐贈8.8億韓元治療青少年酒精中毒，再度展現影響力與公益精神

韓國巨星G-Dragon（權志龍）於6月13日向所其擔任名譽理事長的JusPeace基金會捐出8億8千萬韓元，用於支援青少年酒精中毒治療的持續推進，象徵「∞（無限）」的8字也賦予了捐款更深層的意義。

這次捐款在今日舉行的「PEACEMINUSONE Premium Highball發表派對-The Signal」中進行，活動同步公開了GD聯名高杯酒（Highball）飲品系列的第三款限量作品──由G-Dragon親自操刀設計的「藝術版高杯酒」。



GD在今年4月9日和5月27日先後發行了「黑色高杯酒」與「紅色高杯酒」之後，至此完整構築出「黑-紅-藝術」三部曲，象徵為了填補地球上缺乏的「和平」、「情感」與「共存」這三大缺口，來自銀河系的「PEACEMINUSONE高杯酒故事」終於劃下完整句點。

這次的「藝術版」外包裝上，GD以多樣的筆觸和色彩描繪出不完美的雛菊，象徵「即使不完美也無妨」。 他藉由視覺語言，傳達出人們雖各有缺憾，仍能彼此陪伴、共存共生的超越性連結感，向地球人發出一封富有意義的「Signal（信號）」。



當天活動中最具意義的一刻，莫過於GD為支持青少年酒精中毒的長期治療工作，向他擔任名譽理事長的JusPeace基金會捐出8億8千萬韓元。 捐款金額選擇了象徵着無限（∞）的數字「8」，別具意義。

GD表示，他希望PEACEMINUSONE高杯酒系列所引發的無限粉絲文化現象，能為地球上更多地方帶去嶄新的快樂文化。 他也強調，這筆捐款的金額並非重點，更重要的是鼓勵更多人參與，讓捐款成為一種文化。



對此，所屬公司Galaxy Corporation的代表，同時也是JusPeace基金會理事長的崔龍鎬（최용호）表示：「從PEACEMINUSONE高杯酒開始的永續文化與公益捐款，才剛剛啟動而已。 我們承諾，未來將會透過前所未見的宇宙敘事與創新AI娛樂科技，持續填補地球上每一個尚未被看見的價值缺口。」

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