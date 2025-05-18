「校暴退團」LE SSERAFIM前成員金佳覽時隔3年開通IG更新近照

金佳覽2022年作為女團LE SSERAFIM成員之一出道，僅2個月就因校園霸凌爭議而退團。 沉寂3年後，今日開通個人SNS賬號，首次更新近況。

金佳覽公開了4張自拍，未做文字說明、只貼出一張微笑emoji，短短15小時已獲得42.3萬人點讚、近40萬人追蹤，大量海外粉絲用多種語言留言表達思念和應援。



不過韓國論壇對金佳覽的輿論仍較為複雜，有人認為校園霸凌是無可辯駁的事實、不會因為時間流逝而消失，堅持反對她進入演藝圈；也有人認為她只是作為素人開通SNS，而且考慮到很多正在活動的藝人都有酒駕、霸凌等前科，即便金佳覽真的要復出也無可厚非。







金佳覽2022年5月2日作為女團LE SSERAFIM六名成員之一正式出道，不料前期宣傳階段就被網友爆出品行不端、欺負同學。所屬社解釋稱金佳覽當時剛升入國中、正在結交新朋友，有人將該階段發生的問題進行巧妙的編輯和惡意的謀害，反而金佳覽才是校園霸凌的受害者。



不料隨後更多網友發聲爆料，甚至貼出「校園暴力對策自治委員會處置通知書」，顯示國一學生金佳覽被下達了5號處分。最終SOURCE MUSIC在2022年7月20日宣佈金佳覽退出LE SSERAFIM，剩餘成員將以5人形式活動。



金佳覽退團後重返校園，同年8月通過朋友SNS喊冤，稱自己從未打人或欺負孤立別人，不沾煙酒，也沒有被強製轉學。據網友透露，金佳覽從首爾公演遺屬高中畢業後，已於去年2月就讀建國大學戲劇系（媒體演技系）。

根據當下輿論風向，如果金佳覽未對校園霸凌爭議作出妥善處理就回歸演藝圈，恐怕難逃新一輪審判和批評。



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