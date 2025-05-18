《機智住院醫生生活》今晚大結局！高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元劇終感想「每個瞬間都很珍貴」

《機智住院醫生生活》即將在今晚播出大結局，高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元也傳達終映感言並向觀眾們表示感謝。

首先是飾演外表冷淡、內心溫暖的第1年住院醫生吳怡瑛的高允貞說：「每一刻都是珍貴又寶貴的作品，最後和大家道別既遺憾又激動。真心感謝喜愛這部作品的觀眾們。演怡瑛的時候，我也學到了很多，感受到成長，這部作品好像成爲了我的另一個轉折點，非常感謝。我不會忘記大家給予我的厚愛和支持，今後我會成爲以更好的演技和作品報答大家的演員。」



接著是飾演第1年住院醫生表南景，申始雅在劇中展現細膩感情演技。她說：「能夠有意義地完成第一部電視劇，感到非常榮幸。作為南景生活的所有時間都非常幸福和珍貴。真心感謝喜愛電視劇和南景的所有人，以後我會以更好的面貌報答大家。」



飾演前偶像出身的住院醫師嚴在一的姜有皙表示：「飾演懂得照顧周圍、有毅力的在一，得到很多正能量。通過這部作品認識珍貴的人，無論作爲演員還是人類，都得到更大的成長。雖然是以醫院爲背景，但我認爲這部作品是向所有剛步入社會、開始新工作的人傳達共鳴和支持的故事，想通過這部作品向觀眾們傳達明朗積極的氣息，希望這份心意能夠很好地傳達出來。」



而《機智住院醫生生活》是「 Super AI 金思備」韓藝智的首部作品，她也表示：「作爲思備能夠屬於這裡，感到非常榮幸，能和怡瑛、南景、在一一起感到非常幸福。多虧了現場的工作人員和製作組的幫助，我才能順利完成，真心感謝大家。」



最後是飾演暖男醫生具道圓，也迎來全盛期的鄭準元表示：「這六週是我人生最激動和幸福的時光，與具道圓見面，作爲具道圓一起度過的時光，我一輩子都不會忘記。多虧了和我一起度過這美好旅程的導演、編劇、演員們、工作人員們，每個瞬間都很珍貴，現場總是充滿激動和感謝，希望到現在爲止喜愛我們的所有觀眾也一直健康，充滿快樂的事情。」



在第12集預告中，吳怡瑛似乎要跟其他人說自己和具道圓交往的事情，還有吳怡瑛的姊姊和姊夫看到兩人躺在一起，大家得知他們交往消息的反應會是什麼？還有產科的新教授會是誰呢？最後吳怡瑛還表示自己不會當第2年住院醫生，是發生什麼好事情？期待又有點捨不得今晚的播出啊！

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