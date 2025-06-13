中信兄弟K歌日邀到Super Junior-D&E外，還有ITZY！新歌〈Girls Will Be Girls〉全台首演

中華職棒中信兄弟球團11日才宣布二代人氣男團Super Junior-D&E擔任表演嘉賓，今再宣布嘉賓還有四代人氣女團ITZY！

幾週前便有傳聞「台灣灶咖男團」Super Junior中，最頻繁來台灣辦活動的小分隊D&E將在中信兄弟「K歌主題日『Channel B vol.2』」表演，11日官方宣布消息證實。當日，兄弟也公開了下半年所有主題日內容，限時動態被發現使用了ITZY 9日甫發行的新歌〈Girls Will Be Girls〉，馬上引發廣大網友猜測ITZY也是嘉賓！



今日總算證實，ITZY將在8月2日的兄弟K歌主題日上開球及表演，球團會推出「Channel B vol.2」K歌主題套票，購買指定區域席位套票有機會獲得ITZY簽名球衣。文中兄弟也用心介紹ITZY新歌〈Girls Will Be Girls〉，預告他們將在球場表演此曲，是全台首演！



底下有粉絲逗趣留言「竟然還請到 ITZY 來？！ 球團家裡開銀行的嗎？！」（對，就是中國信託商業銀行，該知名象迷「翔平」在D&E演出貼文也搞笑回「竟然請到Super Junior來？！ 球團家裡是開銀行的嗎？！」），也有同時身為象迷與MIDZY（ITZY粉絲名）的網友留言「感謝中信爸爸」，大家都覺得兩天主題日陣容非常強大，但也有網友開始擔心搶不到票。

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