CNBLUE鄭容和網綜《LP ROOM》近日邀來老友兼「Wedding Boys」成員李準和光熙做客，分享各自的聽歌清單，對於現在的自己究竟是歐巴還是大叔的問題展開激烈討論。

容和、光熙、李準回憶作為2.5代團活動的時期，順勢討論起如今誰最有現役偶像的氣質，各自在紙上寫下自己心中的排名，結果三人一致將李準排在最後一名。 李準氣到把紙丟在地上：「這樣一來不就等於變成既成事實嗎？」容和跟光熙則大笑不止XD



容和表示李準現在像演員更多一些，提議由ChatGPT通過大數據進行評判，並約好不管評價如何都不許生氣。 結果，ChatGPT對容和的評價是「Cosplay歐巴的大叔」，給出的理由是雖然容和的外貌與氣質仍有歐巴感，但講話風格以及在綜藝裡不時流露出的「老頑固特質」，最終令他成為「戴著歐巴面具的大叔」。 李準說這評價非常有公信力XD



對於光熙，ChatGPT表示他仍然是歐巴，但類型是「像姨母一樣的歐巴」，雖然出生於1988年，但很奇怪地有一種超越年齡局限的「小區歐巴感」，會強烈否認自己是大叔。 這一分析也獲得三人一致認同。



接著來到李準，ChatGPT一口咬定：「李準是大叔。」並解釋稱，李準有一種微妙的氣質，讓人感覺他私下聊天時總會以『現在的小孩們...』開頭，正是從歐巴變成大叔的過渡期間，但他自己是絕對不會承認的：「結論，李準是真正的大叔。」容和跟光熙笑到前仰後合，李準則氣得咬牙切齒：「真讓人不爽啊！」



最後，三人請ChatGPT分析Wedding Boys第四位成員、因HIGHLIGHT回歸行程而未能到場的尹斗俊。 ChatGPT表示，判斷是否「大叔」並非只看年齡，更要看講話風格、生活態度、整體形象等，而尹斗俊不僅是偶像出身、持續積極活動，在綜藝和演戲等方面都保持著讓人舒服、有sense的歐巴形象。 李準表示強烈不滿：「我們三人有什麼不同？我就沒有sense嗎？這就是我不安裝ChatGPT的原因！」



這時光熙抓到一個細節，發現容和居然毫不在意地在鏡頭前整理上衣和褲子，吐槽他果然已經是大叔：「如果是以前當愛豆的時候，肯定會轉過身背對鏡頭啊！」容和：「我的歐巴面具呢？」



網友紛紛對ChatGPT的分析表示認同：「準確度超高，太好笑kk」「和我想的完全一樣」「一旦感到受傷就證明確實是大叔無誤kk」「斗俊確實是歐巴的感覺，好神奇」「感覺斗俊會自稱大叔，但反而更有歐巴感」。



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