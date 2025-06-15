「幸運之女」張員瑛vs「一無所有」朴正民合拍啤酒廣告，從搞笑到療愈反轉不斷

女團IVE成員張員瑛素來以超級正向的思考方式著稱，演員朴正民則帶一點喪喪的感覺，最近兩人一起合作拍了廣告，完美運用二人的對比感，從劇本到導演都讓人過目難忘XD

影片開頭，張員瑛置身一場歡樂的派對，拿著JIM BEAM啤酒開心地說：「和喜歡的朋友們一起，小酌一杯吧！」坐在角落的朴正民面無表情：「可是我沒有朋友耶。 」張員瑛立即發揮萬事皆為幸運的正向思考，說道：「那真的太好了，安靜地一個人在家小酌一杯！」朴正民表示也沒有房子，張員瑛：「那真的太好了，在戶外悠閒地小酌一杯！」朴正民表示連悠閒也沒有，竟轉頭走進啤酒屋繼續做兼職XD



下班後朴正民和女友站在小巷裡，張員瑛建議他和女友小酌一杯，沒想到兩人爭吵起來然後分手，朴正民：「可是我沒有女友耶。」張員瑛沐浴在陽光中開始慢跑，依舊積極地說：「那真的太好了，被女友甩的時候，呼吸清新空氣小酌一杯！」然而鏡頭一轉，朴正民居然被風沙吹得睜不開眼：「可是我沒有清新的空氣啊！」



接著，朴正民表示自己沒有夢想、沒有浪漫、也沒有爸爸媽媽可以一起小酌，令張員瑛頓覺自己說錯了話。 不料朴正民補充說，父母其實帶著妹妹出去旅遊了XD



夜晚，朴正民坐在漢江邊發呆，張員瑛一反平日積極狀態，頗為感性地安慰他：「別人都說我們應該享受青春，可我們一無所有，就連小酌一杯的時間都沒有。 即便什麼都不做也沒關係，辛苦的時候，就好好休息吧。」

朴正民依舊面無表情：「可我不辛苦啊。 雖然沒有閒暇小酌，也沒有好朋友、好天氣、工作、女友、浪漫，沒有什麼特別的東西，我也毫不在意啊。」朴正民結束一天的忙碌後回到家，擠在爸媽妹妹中間一起看電視，畫面十分溫馨。 張員瑛終於露出欣慰笑容：「那麼，真的真的太好了。」



這支廣告完全把「員瑛式思考」帶到新的高度，既有搞笑又有感動，一人負責積極正向、一人負責逐個擊碎，意外有趣的故事走向讓人一秒都不捨得錯過，仿彿看了一部精彩的微電影。



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