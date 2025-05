全球偶像G-DRAGON终於揭晓回归巡演详细资讯，「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP」即将登场！

睽违8年,G-DRAGON终於再度来台开唱,此次巡演象徵他强势回归国际舞台,由Galaxy Corporation与AEG Presents联手打造,台北场由超级圆顶主办、凯基金控呈献,并获SAMSUNG、MODONG魔酮咖啡、威刚科技、台湾大哥大、龟记、Trip.com与HopeGoo等品牌赞助支持,演出将於7月12、13日在台北小巨蛋盛大举行,带来震撼视觉与极致音乐融合的顶级体验。

本次世界巡演自韩国高阳体育场的两场完售公演揭开序幕,G-DRAGON以独特的艺术风格与爆发力十足的现场魅力惊艳全场,正式启动全球音乐旅程。巡演自5月起从东京巨蛋出发,将陆续前进菲律宾布拉干、大阪、澳门、雪梨、墨尔本、台北、吉隆坡、雅加达、曼谷与香港,后续也将公布更多场次与城市,敬请粉丝持续关注。



身为BIGBANG创团成员的G-DRAGON,是K-POP灵魂人物之一,2024年推出睽违七年的个人单曲《POWER》,一举横扫排行榜。2025年再接再厉发行第三张正规专辑《Übermensch》,其中〈TOO BAD〉与〈DRAMA〉等作品大获好评,再次展现他独一无二的创作能量。

这次巡演不只是一场演出,更是G-DRAGON与全球粉丝久别重逢的派对,见证传奇的全新篇章。



G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP

演出日期:2025 年 7 月 12 日(周六)& 13 日(周日)

地点:台北小巨蛋

G-DRAGON 官方会员优先预约登记时间:5 月 18 日(周日)中午 12 点 至 5 月 20 日(周二)晚上 11:59

G-DRAGON 官方会员粉丝优先购:5 月 25 日(周日)中午 12 点 至 晚上 11:59

凯基卡友优先购:5 月 26 日(周一)下午 4:30 至 5 月 27 日(周二)上午 11:59

全面开售:5 月 27 日(周二)下午 13:00

票价: $8980 / $7980 / $7880 / $7280 / $6680 / $5580 / $4580 / $3580 / $800 (VVIP、VIP区为站票)

VVIP 1、2 ,VIP 包含20元福利券

$8,980 为$8,960演出票券+$20福利券

$7,980 为$7,960演出票券+$20福利券

VVIP及VIP票价可兑换的福利不同,请查阅粉丝福利说明图。











