【韓網熱門】原po分享「抽菸者最令人厭惡的瞬間」引發網友共鳴：太讓人生氣了、這些人通常都沒禮貌

原PO表示：「路邊吸菸絕對是無法接受的，看到有人把菸蒂丟在花盆裡的時候，真的會想揍他一頓。」從X到theqoo引發了熱烈討論。

▼韓國網友評論：

1. 這些人通常都沒禮貌

2. 請放進嘴裡

3. 太討人厭了這個

4. 就應該像新加坡一樣被重罰

5. 真噁心

6. 很煩人！搞得街道就像菸灰缸，菸蒂都隨便亂丟

7. 人行道抽菸、愛罵髒話、隨地吐痰，素質真的很差

8. 花花草草的有什麼錯，太可惡了

9. 這甚至看起來不向菸灰缸，到底有沒有腦子

10. 為什麼要這樣對待一個長著新芽的花盆呢？

11. 抽菸的人真是可笑，誰會覺得任何裝著土的花盆都是菸灰缸呢？

12. 我的腳踏車籃子也被恐怖分子攻擊了

13. 他們甚至沒有禮貌，只會喋喋不休地製造麻煩。

14. 人行道上隨便抽菸，讓別人吸菸味的人，真的可惡至極



15. 真想打爆所有亂丟菸蒂的人的頭

16. 好髒

17. 有帶腦子出門嗎？

18. 我承認我對吸菸者有偏見

19. 明知有害健康，卻依然吸菸的人。怎麼能不帶偏見呢？

20. 那些亂丟菸蒂的混蛋，把煙蒂嚼著吞下去吧

原文：https://theqoo.net/hot/3785031716

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