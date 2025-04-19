《殭屍校園》「南拉秀赫CP」又有售後！趙怡賢＆羅門最新合照公開，劇迷：「何時要拍第二季」

昨日（18）精品品牌舉行活動，趙怡賢和羅門（朴所羅門）都出席，趙怡賢也在 IG 限時動態上傳兩人的自拍影片並寫下：「我們好久不見。」

《殭屍校園》的班長南拉和秀赫再次合體，讓網友紛紛直呼：「可以開始拍第二季了」、「真的好有CP感」、「Netflix 何時要拍第二季呢」、「是我們南拉和秀赫啊」、「第二季真的等好久 嗚嗚嗚」、「羅門還是那麼帥啊」等等。而《殭屍校園》在2022年6月確定製作第二季，並進入選角階段，原訂計劃2024年開始製作，但為了更好的製作環境和更高的完成度，推遲了製作日程。



不過...兩位演員接下來也都有新作品！羅門和金惠奫合作的浪漫喜劇《雖然從今天開始是人類》已經在近日殺青，該劇講述九尾狐和足球明星選手之間的故事。劇中，他將飾演極度自戀的世界級足球明星「姜時烈」，作爲海外著名球隊前鋒，可謂是比「球隊」更耀眼的足球明星，自戀過剩的他最害怕的是肌肉損失 XD 期待他再展現新魅力呢！



而趙怡賢接下來的新劇是和秋泳愚（秋英宇）搭擋的《牽牛與仙女》，該劇改編自同名網漫，講述一名從未談過戀愛的高中女生兼巫師親自拯救初戀的故事。趙怡賢飾演的「朴成雅」白天是高中生，但晚上是名為「天之仙女」的巫女，已經度過這樣的雙重生活超過5年多，也期待這部新劇啦！



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