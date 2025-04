《殭屍校園》「南拉秀赫CP」又有售後！趙怡賢＆羅門最新合照公開，劇迷：「何時要拍第二季」

昨日(18)精品品牌舉行活動,趙怡賢和羅門(朴所羅門)都出席,趙怡賢也在 IG 限時動態上傳兩人的自拍影片並寫下:「我們好久不見。」

Cho Yihyun Instagram Story (250418)



