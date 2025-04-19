河正宇27億豪宅易主！SHINee珉豪花50億購入大前輩頂級江景豪宅

韓娛圈近日傳出重量級不動產交易！據不動產登記簿顯示，演技派男星河正宇位於首爾瑞草區蠶院洞的頂級住宅「Tierra House」，已於去年8月正式轉手給男團SHINee成員珉豪，這場橫跨影視與歌壇的豪宅交易引發熱議。

這處佔地244.91平方米（約74坪）的奢華空間，原由河正宇於2013年以27億（韓幣，下同）購入，歷經11年持有後，本次交易為他帶來約23億的增值收益，最終成交價推估達50億。 特別值得注意的是，登記資料顯示珉豪未設定任何抵押權，業界推測應是以全現金方式完成這筆鉅額交易。



坐落漢南大橋南端的「Tierra House」堪稱隱世豪宅代表，整棟建築僅規劃15戶，每層獨戶設計搭配5房3衛的頂級配置，270度漢江景觀視野與絕對隱私性，使其長期受政商名流青睞。 房仲業者透露：「該社區住戶非富即貴，轉手案例極少，此次交易足見買賣雙方在業界的頂級人脈。」

據知情人士分析，河正宇此次處分資產，可能與其正在龍山區「Upper House 南山」購置的新宅有關，該預售案以首爾塔景觀著稱，預計需支付餘款。 這並非河正宇首次操作不動產，他曾在清潭洞等地進行多次精準投資，被業界封為「房產點金手」，同時還以「星巴克收藏家」聞名於圈內，光是星巴克商鋪就坐擁三座。

而34歲的珉豪此次購屋舉動，被視為鞏固自身資產的重要佈局。 身為SM娛樂旗下的SHINee成員，珉豪除音樂活動外，近年積極拓展演技領域，在《世上最美麗的離別》、《閃耀國度》等電視劇中表現亮眼，穩定的演藝收入使其具備雄厚置產實力。 粉絲紛紛笑稱：「果然是『SHINee房地產理事』，從宿舍到豪宅見證成長史。」



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