李帝勳開啟「分身術」模式！《信號2》《模範計程車3》雙劇並行：今年人生已消失

「收視率保證」李帝勳近日接受韓媒《SPOTV NEWS》專訪時，首度披露同時拍攝《Signal 信號2》與《模範計程車3》的真實狀態。 這位有著「季播劇專業戶」著稱的演員坦言：「現在每天睜開眼就是協商拍攝日程，乾脆對製作方說『隨便安排吧』，今年我的人生已經不存在了。」

正在jtbc熱播劇《協商的技術》中化身銀髮談判專家「尹周浩」的李帝勳，剛結束與安畔錫導演的首度合作便無縫銜接投入兩部國民劇續集拍攝。 他透露目前正通過「精密時間管理」協調行程：「即使只拍一部劇，調整檔期都困難重重，更何況現在是兩部劇並行。我只能把自己完全交給製作團隊，告訴他們『隨便用我吧（要用就用）』。 我已經決定就這樣跟著安排走了。」



對於高強度的工作節奏，李帝勳展現出職業演員的覺悟：「與其抱怨環境，我更常反思自身不足。雖然曾連續三四天無法回家時質疑過『這樣演戲對嗎』，但現在反而充滿感激——38歲的我還能同時挑戰不同角色，這是多麼幸運的事」。



面對「如何平衡工作與生活」的提問，李帝勳笑稱：「今年我就放棄了，今年我只想好好地耕耘這些作品。能夠再次透過季播劇演出，我真的非常感謝與開心。現在只希望能健康且順利地完成拍攝。現在唯一願望是健康完成拍攝，用更好的表演回報觀眾長久以來的等待。」



值得注意的是，此次《模範計程車3》延續原班人馬，「彩虹運輸五人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸的消息，早前已引發劇迷狂歡。而《Signal 信號2》作為懸疑神劇續作，自宣佈製作起便備受期待，李帝勳此前多次公開表達對續集的信念，此次親自證實拍攝進展更讓粉絲激動不已。



這位以《信號》、《模範計程車》系列奠定地位的實力派，正用「地獄級」行程詮釋著對表演的極致追求。隨著兩部續作進入製作高潮，今、明兩年的韓劇戰場或將再度見證「李帝勳效應」的爆發。

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