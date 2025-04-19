《僵尸校园》「南拉秀赫CP」又有售后！赵怡贤＆罗门最新合照公开，剧迷：「何时要拍第二季」

昨日（18）精品品牌举行活动，赵怡贤和罗门（朴所罗门）都出席，赵怡贤也在 IG 限时动态上传两人的自拍影片并写下：「我们好久不见。」

《僵尸校园》的班长南拉和秀赫再次合体，让网友纷纷直呼：「可以开始拍第二季了」、「真的好有CP感」、「Netflix 何时要拍第二季呢」、「是我们南拉和秀赫啊」、「第二季真的等好久 呜呜呜」、「罗门还是那么帅啊」等等。而《僵尸校园》在2022年6月确定制作第二季，并进入选角阶段，原订计划2024年开始制作，但为了更好的制作环境和更高的完成度，推迟了制作日程。



不过...两位演员接下来也都有新作品！罗门和金惠奫合作的浪漫喜剧《虽然从今天开始是人类》已经在近日杀青，该剧讲述九尾狐和足球明星选手之间的故事。剧中，他将饰演极度自恋的世界级足球明星「姜时烈」，作爲海外著名球队前锋，可谓是比「球队」更耀眼的足球明星，自恋过剩的他最害怕的是肌肉损失 XD 期待他再展现新魅力呢！



而赵怡贤接下来的新剧是和秋泳愚（秋英宇）搭挡的《牵牛与仙女》，该剧改编自同名网漫，讲述一名从未谈过恋爱的高中女生兼巫师亲自拯救初恋的故事。赵怡贤饰演的「朴成雅」白天是高中生，但晚上是名为「天之仙女」的巫女，已经度过这样的双重生活超过5年多，也期待这部新剧啦！



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