金惠奫＆羅門新劇《雖然從今天開始是人類》CG在韓網掀熱議！有人吐槽像90年代作品，也有人直呼超有趣

大家看完覺得呢？目前兩版預告看起來都很有趣耶！

由金惠奫、羅門主演的SBS新劇《雖然從今天開始是人類》講述抗拒成為人類的九尾狐與極度自戀的足球明星之間的歡喜冤家羅曼史。



公開的最新預告中，暗示銀狐／金玉淳（金惠奫 飾）與世界巨星姜時烈（羅門 飾）的人生將同時迎來不尋常的變化。拒絕成為人類的銀狐，與自戀爆棚的巨星姜時烈，因為一個「願望」而被神秘地牽連在一起，展開一段不可思議的關係。

銀狐冷冷地說：「我不是說過嗎？方式由我決定。」一向酷酷宣稱「沒有願望」的姜時烈，此刻也消失往日的淡定。在看守所中怒吼的時烈，與露出神秘微笑的銀狐之間，瞬間的局勢逆轉，讓人好奇接下來的發展。隨著「一切改變的瞬間，再次扭曲的命運」文字出現，銀狐與姜時烈意外共同面對命運的奇妙同居畫面也被捕捉，瞬間吊足觀眾胃口。



一直以累積財富代替德行的九尾狐銀狐，與年輕富有超級明星姜時烈，為何會展開如此不協調的「拮据」生活？最後...銀狐焦急又錯愕地喊道：「這不可能啊！都是因為你！我變成人類了！」



這版預告中出現了CG畫面，也在韓網引發熱烈討論。部分網友吐槽道「看影片有點慌張，多花點錢吧」、「那個瞬間移動的畫面真的……」、「現在都2025年了，這品質也太老了」、「以為是在看90年代的作品」、「最近CG質感不是都很好嗎ㅠㅠ」、「感覺像兒童電視劇」、「那個尾巴是掛在女主身上的嗎」、「難道是低預算電視劇？」等等。不過，也有網友抱持正面看法：「內容看起來很有趣」、「看完播出再判斷也不遲」、「我覺得還不錯」、「屋頂上的狐狸好可愛嘿嘿嘿、「金惠奫值得信賴」等等。



