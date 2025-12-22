「不想成為人類」的九尾狐登場！金惠奫＆羅門《雖然從今天開始是人類》預告公開，兩人化學反應令人期待！

MZ九尾狐+足球明星選手！預告看起來就好有趣！

SBS新劇《雖然從今天開始是人類》由金惠奫、羅門主演講述抗拒成為人類的九尾狐與極度自戀的足球明星之間的歡喜冤家羅曼史。

金惠奫飾演不想成爲人類的MZ九尾狐「銀狐／金玉淳」，為了享受永恆的青春與美貌，極力抗拒成為平凡的人類，因而遠離善行和男人，然而意想不到的事件卻打破她平靜的「狐生」。羅門飾演極度自戀的世界級足球明星「姜時烈」，作爲海外著名球隊前鋒，可謂是比「球隊」更耀眼的足球明星，自戀過剩的他最害怕的是肌肉損失。



公開的預告中，銀狐直言：「作爲九尾狐生活呢！完全不用受苦，只需要享受有趣的事情！」同時大方公開自己在過去900多年間領悟的「維持九尾狐的秘訣」。維持九尾狐的秘訣： 1.禁止善行、2.禁止採集肝臟、3.和人類隱密的交易、4.絕對禁止調情。明明不想成為人類，卻過著與人類極為相似生活的銀狐，令人更加好奇她的日常。



特別是到現在爲止一次都沒有和「男人」產生過情感糾葛的她，通過姜時烈體驗到人類的陌生感情。「你現在是在擔心我嗎？」銀狐慌亂地問道，而姜時烈則以激動的眼神反問：「我不能擔心你嗎？」短短一句對話，瞬間讓曖昧氛圍與心跳指數同步飆升。預告最後還出現「九尾狐維持危機」的字樣，還有銀狐詢問姜時烈：「你的願望是什麼？」也刺激觀眾的好奇心。



而《雖然從今天開始是人類》由《戀愛大戰》、《大指揮家：弦上的真相》金正權導演執導，《最棒的炸雞》朴燦英編劇、趙雅英編劇共同執筆。將接檔《模範的士3》在1月16日首播。

