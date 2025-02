「生涯深受影響」2NE1 Dara悼念大S，高雄跨年曾獻唱《流星花園》主題曲表達對劇的喜愛

台灣女星大S過世, 2NE1成員Dara(Sandara Park)也遺憾悼念。

Dara‎去年年底來台參與2025高雄跨年晚會演出‎,她表達從小就很喜歡台灣偶像劇《流星花園》還有主題曲〈你要的愛〉(原唱戴佩妮),總算圓夢能在台灣演唱〈你要的愛〉。Dara當時深情的演唱和咬字頗受讚賞。



Dara昨(5)日在X(原Twitter)回覆網友剪輯的影片,她的演唱和《流星花園》畫面疊影影片,她說:「Rest in peace Barbie Hsu. I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you.」(安息吧大S,自我開啟職業生涯以來就受到你的影響,我們會永遠記住你。)



Rest in peace Barbie Hsu I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you — Sandara Park (@krungy21) February 5, 2025

原影片應是菲律賓網友剪輯以悼念大S。Dara是韓國人,1995年10幾歲時曾舉家遷移菲律賓,2004年參與當地最大電視台ABS-CBN選秀以歌手出道,後來才被韓國YG娛樂代表梁鉉錫挖掘。《流星花園》2003年於ABS-CBN在菲律賓首播,曾創下57.4%高收視率風靡菲律賓,Dara應該也是該時期受到影響。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞