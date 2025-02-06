「生涯深受影響」2NE1 Dara悼念大S，高雄跨年曾獻唱《流星花園》主題曲表達對劇的喜愛
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「生涯深受影響」2NE1 Dara悼念大S，高雄跨年曾獻唱《流星花園》主題曲表達對劇的喜愛

明星   2025年2月6日   星期四13:25   草莓  

（封面圖源：FB@陳其邁 Chen Chi-Mai截圖、TMDB網站）

台灣女星大S過世， 2NE1成員Dara（Sandara Park）也遺憾悼念。

Dara‎去年年底來台參與2025高雄跨年晚會演出‎，她表達從小就很喜歡台灣偶像劇《流星花園》還有主題曲〈你要的愛〉（原唱戴佩妮），總算圓夢能在台灣演唱〈你要的愛〉。Dara當時深情的演唱和咬字頗受讚賞。
Dara深情獻唱〈你要的愛〉（圖源：FB@陳其邁 Chen Chi-Mai截圖）Dara深情獻唱〈你要的愛〉（圖源：FB@陳其邁 Chen Chi-Mai截圖）

Dara昨（5）日在X（原Twitter）回覆網友剪輯的影片，她的演唱和《流星花園》畫面疊影影片，她說：「Rest in peace Barbie Hsu. I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you.」（安息吧大S，自我開啟職業生涯以來就受到你的影響，我們會永遠記住你。）

原影片應是菲律賓網友剪輯以悼念大S。Dara是韓國人，1995年10幾歲時曾舉家遷移菲律賓，2004年參與當地最大電視台ABS-CBN選秀以歌手出道，後來才被韓國YG娛樂代表梁鉉錫挖掘。《流星花園》2003年於ABS-CBN在菲律賓首播，曾創下57.4%高收視率風靡菲律賓，Dara應該也是該時期受到影響。

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