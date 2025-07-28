韓網得知又哭成淚海ㅠㅠ 具俊曄5月露臉曬黑又爆瘦，果真長期守著大S之墓

韓國歌手、酷龍成員兼DJ的具俊曄，和台灣演員兼主持人大S（徐熙媛），兩人時隔23年以一通電話跨海再重逢，愛情故事感動台韓，但大S卻在今年2月猝逝、兩人天人永隔，使得眾多網友跟著心碎。

昨（27日）台灣Threads廣傳一篇貼文，是一名包車司機所寫下，照片是具俊曄守著大S墓園的身影。他寫道自己載了一組客人到金寶山墓園欲至大S墓前獻花，卻看見具俊曄正坐在墓園裡，靠近獻花後，具俊曄向他們道謝。「他很客氣的跟我們說謝謝你們！說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷！我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！他真的是我看過最深情的男人了……希望他可以走出傷痛。」



該司機還形容具俊曄和大S就像現代的羅密歐與茱麗葉，希望表示自己只是受到感動有感而發，望具俊曄能堅強活下去，且提醒大家勿過度打擾。底下有其他網友表示自己女兒在墓園上班，確實看見具俊曄每天都匯到墓園陪伴大S，也有網友說自己爸爸的墓在旁邊，連下大雨都能看見具俊曄。



事情很快變傳到韓國知名論壇‎Theqoo，可以看見留言又是一片淚海「ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，留言近900則。除了哭泣留言外，其他留言如「老天爺是不是太過份了，世上還有很多該帶走的人」、「老天爺太嚴苛了」、「保重身體……」、「竟然還有這樣的愛情啊」、「是真愛，所以讓人感到更惋惜」、「為什麼要給那麼善良的人這麼大的考驗」、「現在的狀況多像謊言」……等等。

其實今年5月11日母親節，具俊曄在大S過世後百日就曾曝光過憔悴樣貌，他依舊陪伴岳母（即大S母親）過節，合照中的他變得黝黑又消瘦，當時傳到韓國論壇也是一片擔心及不捨。又因為有媒體取得消息墓園裡將設置大S雕像，雕像是由具俊曄及設計師好友共同創作，許多網友亦猜測具俊曄是應是密切往來墓園才外貌大變，上述貼文可以說是證實了，但也讓祝福兩人的網友更加心痛了。



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