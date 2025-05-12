大S過世百日具俊曄首露臉，暴瘦惹韓網心疼

大S（徐熙媛）今年2月2日病逝，昨母親節5月11日剛好是其過世百日，一張母親節合照引起大家對具俊曄的關心。

徐媽媽黃春梅臉書上傳家族聚會合照，照片中包括小S夫婦、小S大姐與具俊曄等人，黃媽媽如此寫道：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。」對比2025跨年時，這張照片中具俊曄的容貌確實明顯消瘦，且皮膚黝黑了些。



▼2025跨年時大S具俊曄夫婦與徐媽媽、親友合照



照片傳到‎韓網theqoo等論壇‎，200多則留言全是心疼不捨，網友留言「太瘦了差點找不到人」、「瘦了很多，我到現在也不敢相信」、「太瘦了，看到就想哭」、「太瘦了，瞬間認不出來」、「為什麼這麼瘦好擔心」、「太悲傷了，和他們成為一家人是因為相愛，一切都沒變只是她不在了」、「第一次看到具俊曄那個樣子，一定要好好生活，徐熙媛也不想看到你那個樣子」、「具俊曄本來塊頭還滿大的，現在都瘦了」……等等。

大S過世後長眠之地最終選定金寶山裡的玫瑰園，據‎《壹蘋新聞網》3月時的報導，園區內碑林名人區會設立大S雕像紀念碑，鄧麗君、李玟、高以翔也都長眠於金寶山且立雕像紀念。另有媒體稱大S雕像是具俊曄與設計師好友共同創作，有韓國網友就此猜測具俊曄應是思念加上製作雕像緣故，密切往來墓園才會變得日益消瘦且皮膚曬黑。今年4月亦有韓媒報導具俊曄在愛妻大S過世後，暴瘦12公斤之多。

順帶一提，小S在母親節暨大S百日前，發文為自己與媽媽打氣：「珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！」大S還邀請藝人朋友與民眾發文追思，台灣演藝圈一時串聯起對大S的思念貼文。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞