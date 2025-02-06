大韓航空等多家航空公司出台新規定：行動電源禁放機艙內行李架必須手提，考慮提供塑膠袋、貼絕緣膠帶

受到釜山航空行李架行動電源起火事故影響，韓國多家航空公司開始加強對小型電子設備的管理，要求乘客將行動電源放在隨身行李，以便萬一出狀況能夠立即發現及處理。

雖然所有韓國航空公司均規定行動電源及小型電子設備不得存放於機艙內行李架、須由乘客自行攜帶，但近期發生火災事故後，管理措施進一步加強。

大韓航空計劃加強乘客指導，要求將行動電源等設備存放於座椅口袋內，並考慮在即倉內提供可存放行動電源的透明拉鍊袋，以及加強空服員的機艙火災應對培訓。

韓亞航空從4日起開始向乘客明確指導不得將行動電源存放於行李架，並將機艙內相關廣播的播放次數從1次增加至3次，以及在機場櫃檯提供額外指引。此外，所有航班均將配備電池火災專用滅火設備。



發生事故的釜山航空將自7日起實施「機艙火災風險最小化對策」，要求乘客登機前從手提行李中取出鋰離子電池等具有火災風險的物品，在訂票、出票及登機手續辦理過程中，亦要求乘客同意不將行動電源存放於行李架。 另有報導稱釜山航空將在登機門檢查手提行李是否含有電池並加貼標識，僅貼有「No Battery Inside（內無電池）」標識的行李才可存放於機艙行李架。此外，釜山航空還計劃在飛機上配備能夠最大程度降低行動電源熱失控與爆炸風險的設備，以及可幫助乘務員迅速撲滅火源的防火手套。

首爾航空將在機艙內播放廣播，提醒乘客「行動電源、打火機、手機請勿存放於行李架，須隨身攜帶」。德威航空與易斯達航空更進一步，要求乘客將行動電源以拉鍊袋單獨包裝存放，或在電池端子及USB接口貼上絕緣膠帶，以防短路。濟州航空、真航空等廉價航空公司也增設了禁止將行動電源存放於行李架的廣播提醒。



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今年1月28日，釜山航空一架飛機起飛前發生火災，所幸乘客及機組人員及時疏散，未造成傷亡。 事故飛機的機艙頂部幾乎全部燒毀，引擎及機翼未受損，不過專家認為該飛機已無法修復或使用，至多回收部份零件。 目前起火原因尚未確定，據乘客和空乘描述，最初起火地點是機艙內行李架，推斷很可能是行李內的行動電源發生自燃。



航空專家建議，為確保行動電源的安全攜帶，應使用塑膠袋包覆電池端子並隨身保管。 美國聯邦航空總署（FAA）亦規定，所有備用鋰電池均須從行李中取出，由乘客直接保管。

航空業界相關人士指出，若乘客親自保管行動電源，即使發生火災也能迅速應對，因此有必要加強行動電源的攜帶與存放規定。

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