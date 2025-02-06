「生涯深受影响」2NE1 Dara悼念大S，高雄跨年曾献唱《流星花园》主题曲表达对剧的喜爱

台湾女星大S过世， 2NE1成员Dara（Sandara Park）也遗憾悼念。

Dara‎去年年底来台参与2025高雄跨年晚会演出‎，她表达从小就很喜欢台湾偶像剧《流星花园》还有主题曲〈你要的爱〉（原唱戴佩妮），总算圆梦能在台湾演唱〈你要的爱〉。Dara当时深情的演唱和咬字颇受赞赏。



Dara昨（5）日在X（原Twitter）回覆网友剪辑的影片，她的演唱和《流星花园》画面叠影影片，她说：「Rest in peace Barbie Hsu. I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you.」（安息吧大S，自我开启职业生涯以来就受到你的影响，我们会永远记住你。）



Rest in peace Barbie Hsu I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you — Sandara Park (@krungy21) February 5, 2025

原影片应是菲律宾网友剪辑以悼念大S。Dara是韩国人，1995年10几岁时曾举家迁移菲律宾，2004年参与当地最大电视台ABS-CBN选秀以歌手出道，后来才被韩国YG娱乐代表梁铉锡挖掘。《流星花园》2003年於ABS-CBN在菲律宾首播，曾创下57.4%高收视率风靡菲律宾，Dara应该也是该时期受到影响。



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