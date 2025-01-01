Dara跨年嗨唱高雄連唱8首！台語喊「大家好」！獻唱華語歌戴佩妮〈你要的愛〉超誠意

韓國日前發生濟州航空空難，韓星們仍依約來台演出跨年活動，由北至南Super Junior-L.S.S.、Apink、李俊昊等人不約而同都以黑色系裝束為主，高雄演出的Dara（Sandara Park）也不例外，還敬業表演了8首歌之多！

Dara一連勁歌熱舞solo曲〈FESTIVAL〉〈DARA DARA〉、〈HAPPY ENDING〉〈2 Pround〉與〈KISS〉，向觀眾打招呼特別用台語大喊「大家好」，還帶來華語抒情歌戴佩妮的〈你要的愛〉製造驚喜！Dara表示自己從小很喜歡台灣偶像劇《流星花園》還有主題曲〈你要的愛〉，一直很想在台灣演唱，總算圓夢了。Dara的深情演唱和咬字頗受讚賞。



Dara許願新的一年大家都能幸福，華語祝福全場「新年快樂」。除了solo曲，她也帶來所屬團體2NE1名曲〈I AM THE BEST〉和〈Go Away〉再掀高潮！為即將在台灣演出的2NE1 2月8日、2月9日演唱會做熱身！台灣觀眾、網友都覺得Dara此次演出近30分鐘毫無冷場非常有誠意，她整場笑容滿面，登台與下場也都做90度鞠躬，非常敬業。



Dara表演片段請點此‎‎觀看，影片4:06:27起，因有版權限制，還沒收看的觀眾要把握！

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