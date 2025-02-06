朋友之間能夠接吻嗎～《加州汽車旅館》兩人戀情漸露曙光，羅人友母親從中作梗的理由終於公開！（EP.7 ﹣8）

[有雷] 《加州汽車旅館》光看男女主角李世榮與羅人友的互相推拉，就有夠令觀眾們心急的了。明明兩個人都非常在意對方，卻在朋友與戀人之間的定義而猶疑不定，哪一個可以更長久呢？

池江熙（李世榮飾）提議兩人回到朋友關係，但這說法卻讓初戀千延秀（羅人友飾）否決，他明白自己對江熙的愛早已超過朋友的限度，但總在兩人要更進一步時，受到外在限制或者使江熙再度退回原點。延秀獨自思考著，卻遇見了從首爾來到鎮上找金錫京的朴艾絲特，兩人開心分享彼此的心事，這樣的友情動搖了延秀，讓他也再度向江熙提議，兩人以朋友的關係相處。



同為獸醫的學妹尹蘭雨收到了來自延秀送的花束以及戲票，甚至包含求婚的暗示，雖然兩人已經說好要對村民解釋兩人並沒有論及婚嫁的情感，但尹蘭雨卻誤以為延秀改變了心意而暗自竊喜著。江熙必須回到首爾開會，一上車卻發現延秀已在車上等待，兩人便一起到了首爾。延秀也因此向學妹解釋自己無法赴約，那些花束禮物都是母親為撮合兩人而贈送的。



延秀來到江熙在首爾的住處，體驗她的生活。雖然謹守著友情的界線，兩人卻多次在越線的邊緣，朋友之間可以接吻嗎？朋友之間能夠一起過夜嗎？兩人內心交戰卻沒有真正行動。而在家鄉的延秀母親得知兩人一同前往首爾，氣得跳腳，並前往加州汽車旅館找上江熙爸爸理論。原來她反對江熙與延秀交往的原因，是因當時延秀爸爸與江熙媽媽走得很近，兩人出遊時一同出了意外而離世。延秀媽媽難以原諒這件事情，於是便遷怒至江熙身上。



江熙與延秀再度回到家鄉，江熙爸爸持開放的態度看待，延秀媽媽卻是以住院相逼，並要求延秀立刻搬離加州汽車旅館。面對這個問題，江熙再度回到原點，當時離開家鄉的無力感再度湧上心頭，不過延秀在此時鼓起勇氣提出交往，兩人的戀情能夠順利嗎？



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