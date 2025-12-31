韓星台灣跨年直播全觀看攻略：KARA、HIGHLIGHT、Apink、MAMAMOO華莎&頌樂、權恩妃、STAYC等全都要看！

繼2025全台跨年請來Super Junior-L.S.S.、Apink、姜丹尼爾、MAMAMOO輝人、2PM俊昊、2NE1 Dara的盛況之後，即將來臨的2026跨年又是堅強陣容！共九組藝人創下來台跨年藝人最多紀錄！以下同樣從北至南整理相關訊息，最底下有提供都想觀看的K-POP迷「直播攻略」！

新北市：MAMAMOO華莎、Baby DONT Cry

華莎2023年才受台北市政府邀約參與2024年跨年，睽違兩年再度來台跨年慶祝2026年到來，此次受新北市邀約演唱「閃耀新北1314跨河煙火」，想必會帶來今年爆紅歌曲〈Good Goodbye〉。



「閃耀新北1314跨河煙火」以淡江大橋為連結，開創「淡水、八里雙主場」跨河慶典，華莎將在淡水舞台壓軸演出，表訂21時10分開唱。而八里舞台也請到韓星，是華莎唱片暨經紀公司P NATION師妹Baby DONT Cry，Baby DONT Cry，表訂20:40開唱。



▼轉播資訊與連結



台北市：KARA

傳奇女團KARA破天荒睽違12年再來台，且是重組後首度來台，可說是此次全台跨年最受矚目焦點！KARA受邀「臺北最High新年城」，預計在跨年倒數前登台演出，並和台北市民共同倒數、欣賞台北101煙火。



▼轉播資訊



桃園市：Apink

Apink 2025年才受邀台北市跨年，即將到來的2026年則受邀桃園市「2026桃園ON AIR跨年晚會」，連續兩年在台跨年！Apink同樣是倒數前壓軸登場，將和桃園市民一同倒數、欣賞煙火，表訂23:00登台。



▼轉播資訊



雲林縣：HIGHLIGHT

你沒看錯！雲林縣請來HIGHLIGHT全團！HIGHLIGHT降臨雲林大概是僅次於KARA唱台北的熱門消息了！HIGHLIGHT受邀雲林「電光跨年 點亮未來 Light Up Yunlin」，也是倒數前登場，約23時10分左右。



▼轉播資訊與連結



嘉義市：MAMAMOO頌樂

「台灣灶跤大戰」佼佼者頌樂又來了！而且竟來到嘉義！和HIGHLIGHT降臨雲林消息熱門程度不相上下，畢竟大部分民眾都以為只有直轄市有辦法請到重量級韓星啊！「2026全嘉藝起來跨年晚會」頌樂應會參與倒數，倒數後才真正演出，帶給市民Ending舞台。



▼轉播資訊與連結



台南市：STAYC、ALL(H)OURS

台南市「2026台南好Young跨年晚會」請來可以說都是小公司奇蹟的團體，High Up娛樂的STAYC與EDEN娛樂的ALL(H)OURS，兩團預計都會帶來青春、能量的表演。不過官方消息相當保守，僅列出順序並無時間，但按情形STAYC應是倒數前登場，ALL(H)OURS至少要再早一個小時。



▼轉播資訊與連結





高雄市：權恩妃

「Water Bomb水彈女神」8月才受邀中職富邦悍將球團在台北大巨蛋演唱，跨年她倒是要在高雄「2026雄嗨趴」登場。高雄市亦沒有公開表訂時間僅供順序，依照順序應是23時左右登場。



▼轉播資訊與連結



KSD大致整理時間攻略

20:40

新北市（八里）：Baby DONT Cry

21:10

新北市（淡水）：華莎

22:00～

台南市：ALL(H)OURS

23:00～（倒數前登場）

台北市：KARA

桃園市：Apink

雲林縣：HIGHLIGHT

台南市：STAYC

高雄市：權恩妃

23:50（倒數時登場）

嘉義市：頌樂

另外，新加坡也舉行跨年活動「Countdown 2026 Concert at The Kallang」，邀請到了全團Super Junior，全世界觀眾亦可透過線上直播收看，Super Junior表訂22時登場。



