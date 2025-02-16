「他是最棒的前輩，正直又善良」，Rain惋惜大S過世帶全場粉絲默哀、替具俊曄祈禱

「韓流天王」Rain昨晚（15日）在高雄開唱，一如往常熱情表演、不吝秀上半身肌肉身材，不過他一度穿起衣服真摯談話，原來是請全場粉絲和他一同為大S默哀並替具俊曄祈禱。

據現場粉絲所錄下的影片，Rain穿上衣服後表示：「其實有一定要和大家說的話，是我親愛的前輩俊曄哥的事情。很惋惜，我們俊曄哥是大韓民國所有K-POP藝人都很尊敬的前輩，非常悲傷，我們大家都感到很遺憾。所以我們暫時一起，過世的算是我的嫂子是吧，我從來沒有見過她，但因為我是後輩，來到了這裡認為花一點時間為她默哀是最好的，請大家為他們祈禱10秒鐘。」

默哀結束後，他也說：「雖然無法親自找他，但遠遠為他祈禱是我該做的。請大家多多為俊曄哥祈禱、多多應援他，我知道他是最棒的前輩，真的是一個正直又善良的人，到目前為止很謝謝大家，我愛你們。」

Rain的舉動讓現場粉絲、知情的許多台灣網友倍感窩心，還隱隱約約感受Rain想維護受部分流言影響的具俊曄，並翻出具俊曄過去和Rain共舞的影片複習。事情傳到韓國，韓國已有不少媒體報導，韓網友亦相當感動Rain帥氣且有義氣。具俊曄過去亦曾在小姨子小S節目《小姐不熙娣》表示和Rain認識，不過小心翼翼的表示並不是很親近。



而Rain說具俊曄是受尊敬很棒的前輩、正直且善良，具俊曄的美談確實不少，除了在‎酷龍（Clon）隊友姜元2000年出車禍後不離不棄陪伴‎外，2008年他以DJ Koo活動時，一場奧迪新車發表會上發生VIP席往下倒榻2、3米的意外，演員張根碩和歌手張泰允等人跌下去，他徒手支撐坍塌之處讓掉下去的藝人和經紀人們能上來，自己最後離開。在台灣發展的韓裔美籍歌手李玖哲也曾在《小姐不熙娣》說過自己1997、1998年在韓國活動時，眾前輩只有具俊曄正眼看他且對他加油（按：酷龍1997、1998正當紅，可見具俊曄完全沒有大明星架子）。

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