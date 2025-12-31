李瑞鎮首登《SBS演藝大賞》！開場才說比《演技大賞》有趣，結果典禮太長又累差點忍不住罵人 XD

李瑞鎮生平第一次參加《演藝大賞》頒獎典禮，當天他與一起引領綜藝《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》（簡稱秘書鎮）的金光奎共同獲得男子最優秀賞。

金光奎先向《秘書鎮》製作組表示感謝，然後談到了家人。他說：「感謝邀請我參加這麼好的節目的製作組們，每當受到這樣的喜愛時，就會想起連一次飛機都沒坐上就去世的父親。現在好像仍在守護著我，真的很感謝。」他接著補充：「也希望家鄉腰不好的母親，在新的一年裡能健康平安。」



而李瑞鎮以一貫的幽默感吸引全場目光，他笑說：「頒獎典禮實在太長了，本來還擔心會因為又累又無聊忍不住罵出來，結果竟然給了我獎。」接著補充：「既然拿到獎了，也會考慮《秘書鎮》下一季的事。」一番話逗得現場笑聲不斷，明明開場的時候還表示比《演技大賞》有趣 XD



隨後，李瑞鎮向《秘書鎮》製作組與出演者表達感謝之意，並坦言：「我們一直沒能拿下同時段收視率第一，原本準備了一段只有拿到第一名才要喊的口號，但看來以後要再拿第一也不容易，所以今天就先喊一次作為結尾吧。」最後，兩人一起高喊著口號說：「我們會明確地展示我們爲什麼是秘書鎮，我為什麼是金光奎，我為什麼是李瑞鎮。」



而《秘書鎮》講述「挑剔王」李瑞鎮與金光奎化身一日經紀人，全程貼身陪伴明星，透過細心照料與充滿不可預測的對話帶來歡樂。他們與明星的互動成為節目亮點，播出後也深受觀眾喜愛。

