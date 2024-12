宋慧喬相隔17年演出綜藝！今錄製《劉QUIZ》與劉在錫&曹世鎬見面

今(18)日,《JTBC NEWS》與《日刊體育》等韓媒報導了宋慧喬演出知名綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》的消息。

宋慧喬與全余贇(全汝彬)、李陣郁、文佑鎮主演的《黑祭司們》續篇電影《黑修女們》即將在明年1月24日上映,宋慧喬正積極跑電影宣傳活動,今受邀劉在錫與曹世鎬主持的談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,應會與過往演出的藝人嘉賓一樣談述生涯歷程。



宋慧喬演技人生已逾28年,1996年演出KBS《初戀》以演員出道,2000年在《順風婦產科》便有知名度,隔年以《藍色生死戀》爆紅,後續還有《浪漫滿屋》(2004)、《那年冬天風在吹》(2013)、《噗通噗通我的人生》(電影,2014)、《太陽的後裔》(2016)、《黑暗榮耀》(2022)……等人氣作品誕生。



宋慧喬生涯較少參與綜藝節目,上一次演出綜藝節目已是2007年的Olive為她打造的紀錄片性質節目《She’s O’live-宋慧喬in Paris》,她在《劉QUIZ ON THE BLOCK》將會和「大小寶貝」劉在錫與曹世鎬有何化學反應也引人期待。

▼《She’s O’live-宋慧喬in Paris》



《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作單位回應媒體宋慧喬確實演出了《劉QUIZ ON THE BLOCK》,不過播出時間尚未訂定。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞