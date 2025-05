BLACKPINK Lisa「人臉底褲」驚現美國黑人運動家？ 西方網友譴責不斷、挖出「N字頭」爭議舊史，LV急澄清：是名畫採樣

BLACKPINK成員Lisa、Jennie、ROSÉ本月5日一同出席時尚盛事2025 Met Gala,Lisa以「下衣失蹤」造型引起關注。 隨後有網友指出內褲部位的圖案疑似美國著名黑人民權行動主義者羅莎·帕克斯(Rosa Parks),認為Lisa應為此舉道歉。

本屆大都會藝術博物館服裝學院展覽聚焦黑人男裝的歷史意涵,慈善晚宴Met Gala也緊貼這一主題,各個領域名人紛紛以致敬黑人文化的造型出席紅毯活動。



Lisa首次參加Met Gala,穿的是LV高訂套裝,緊身連體衣與夾克外套都採用了以蕾絲編織成人臉圖案的獨特布料,搭配印有LV經典元素的透膚絲襪秀出蜜桃翹臀,造型令人過目難忘。





然而有網友認為,Lisa連體衣外露的內褲部位可清晰看到數張人臉,其中幾個與美國著名黑人民權行動主義者羅莎·帕克斯(Rosa Parks)十分相似。



does she feel so on top that she can disrespect a whole race not even once and without even apologising and then go to the extent of putting some like rosa parks on her panties tf?? pic.twitter.com/JF2F9rHbgs — rin (@tansluvr) May 6, 2025

Rosa Parks女士1955年乘坐公車時因拒絕按照規定給白人讓座而遭到逮捕,由此引發長達381天的聯合抵制蒙哥馬利公車運動,最終法院裁定公車上的種族隔離措施違憲。 Rosa Parks多年投身於民權運動和教育組織,被視為現代民權運動之母、國際反種族隔離的標誌人物,2005年10月去世時在美國國會圓形大廳舉行國葬。



they saying rosa parks on lisa from blackpinks no no square?????????? chat i have bad eyesight am i being punked or do we need to slap ha pic.twitter.com/9x2dqHQTEw — kayla (@makaylam445) May 6, 2025

西方網友認為,Lisa將Rosa Parks的臉放在私密位置十分不尊敬,還挖出Lisa練習生時期影片、稱她在rap中多次使用冒犯黑人的「N字頭英文nigger」,批評她似乎「自認高人一等、可以對整個種族不敬且無需道歉」。



So Kpop artist Lisa was just involved in a scandal when a video of her saying the N word came out. Zero calls to be canceled. Her first appearance at the Met Gala honoring black style she wore panties with Rosa Parks face on it. But white people are the racists. pic.twitter.com/fRBYCMNK1q — HJ (@PhillyHj) May 6, 2025

目前Lisa本人未對這一質疑做出回應,LV方面則解釋稱人物肖像來自當代藝術家亨利泰勒(Henry Taylor)的畫作,描繪的是他個人生活中的人物。 亦有網友認為不應把每個戴眼鏡的中老年黑人女性都歸類為Rosa Parks。



For people who still think it was Rosa Parks, it wasn’t it really was his neighbor. Still think the piece would have worked better on someone else but when I’m wrong I’m wrong pic.twitter.com/hjgy7IB6gw — AmaizingBlue (@A_MaizingBlue) May 8, 2025

▽BLACKPINK三位成員的2025 Met Gala紅毯造型:



JENNIE LISA ROSÉ AT THE MET GALA pic.twitter.com/KdpbUGfr1J — blackpink (@blckpinkpic) May 6, 2025

blackpink girls at the 2025 met gala



tbh rosé & lisa had potential tapi entah kenapa outfit mereka jadi underwhelming giniii pic.twitter.com/bhVUVUAsWc — amanda (@m4retha) May 6, 2025

