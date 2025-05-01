怕高允貞首次錄綜藝太緊張！申沅昊PD親自到《劉QUIZ》現場應援，《機智住院醫生生活》劇組也送上咖啡車！

申沅昊PD和《機智住院醫生生活》劇組太暖了吧！

因出演電視劇《機智住院醫生生活》的「吳怡瑛」而成爲話題的演員高允貞出演30日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》。這是她首次出演綜藝，看得出來非常緊張，在公開場合經常表現出緊張的高允貞表示：「拍劇拍電影的時候可以剪輯，但是頒獎典禮和製作發表會是直播，很怕會失誤。」劉在錫就說他們這裡也可以剪輯，高允貞也馬上笑開懷 XD



為了高允貞不那麼緊張，劉在錫說：「今天《機智住院醫生生活》劇組聽說你要上節目了，還送咖啡車，喝了溫暖的茶，好好享用了。」咖啡車上還用吳怡瑛寫了三行詩，而三行詩的主人公正是申沅昊PD。接著...申沅昊PD時機很剛好的出現在錄製現場，吸引人們的視線。



劉在錫問道：「今天為什麼特地來為允貞加油呢？」申沅昊PD回答說：「因為擔心那位朋友，她真的是很好的演員、也是很帥氣的演員，但...她還不夠像個藝人，因爲她太緊張，太害怕了，所以想來幫她加油打氣，所以想請（在錫）大哥和世鎬多多照顧我們允貞。」



而《機智住院醫生生活》講述在「鐘路律帝醫院」婦產科工作一年的住院醫師們經過迂迴曲折成長爲大人的過程。播出後引發熱烈討論，第6集以5.5％的收視創下自身最高，期待之後收視越來越好啦！



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