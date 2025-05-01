8年專業美術生背景不是說說而已！高允貞畫Timothée Chalamet震撼全場，但筆下的劉在錫&曹世鎬卻是這樣的...

因主演tvN熱播劇《機智住院醫生生活》而人氣急升的演員高允貞，日前登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不僅分享了鮮為人知的出道經歷，更公開了她深藏多年的繪畫實力，令主持人劉在錫與曹世鎬驚嘆不已。

在4月30日播出的《劉QUIZ》第291集中，高允貞作為嘉賓登場。 近期因在《機智住院醫生生活》中飾演女主角「吳怡瑛」而備受關注的她，其實擁有8年美術專業背景。 她曾就讀於首爾美術高中，並以2015級身份進入首爾女子大學現代美術系，是名副其實的美術學子。

談及出道契機，高允貞坦言：「當時只是普普通通的一名大學生，攝影系的學姊建議我參加《大學週刊》的徵選，我還問她『只要報名就能上嗎？』結果真的成功了。」隨後陸續有Casting的聯繫打到系辦公室。 起初她對演藝圈並無興趣，甚至請學校不要再提供聯絡方式。 然而，一位後來成為她現任經紀公司的代表說服她：「你沒試過怎麼知道不行？ 試試看吧，不合適再放棄也不遲。」最終她決定休學，開始接受演技訓練，踏上演員之路。

節目中，製作組首次公開了高允貞的繪畫作品。 她所繪的腳部寫實畫細膩逼真，讓劉在錫驚呼：「我以為是照片！」高允貞則謙虛地表示：「是參考照片畫的啦。」此外，她還展示了一幅以演員Timothée Chalamet為主題的素描，畫風精緻，展現出專業的繪畫水準。



節目高潮之一莫過於高允貞現場為劉在錫與曹世鎬速寫肖像。 雖是即興作畫，但她快速完成的作品卻令兩位主持人哭笑不得，和之前的Timothée Chalamet畫作畫風完全不同，劉在錫看著畫作忍不住笑說：「畫風很有親切感，可能剛剛是因為看了Timothée的畫吧......」最終畫像被打趣為「畫成了嬰兒」，現場笑聲不斷。 製作組也機智地以字幕補充：「真的是同一個人畫的......」強調她的畫風多變。



在《機智住院醫生生活》中展現演技實力的高允貞，如今又以出色的藝術才華令人刮目相看。 她的多面魅力，也讓觀眾對她今後的演藝活動充滿期待。

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