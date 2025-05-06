李濬榮《驚六》秀跳技！再跳U-KISS愛歌〈好欺負嗎〉啊！李美度竟聽成「劉Quiz」XD

男團U-KISS及限定男團UNB出身李濬榮，目前在戲劇圈接連演出《苦盡柑來遇見你》與《弱美男英雄Class 2》再創事業高峰，日前他為了宣傳新戲《24小時健身俱樂部》至綜藝《驚人的星期六》，大秀舞技！

李濬榮和同為《24小時健身俱樂部》主演的Apink鄭恩地、李美度一同到訪。點心遊戲聽前奏猜歌環節，李濬榮聽到ULALA SESSION〈美麗的夜晚〉前奏便胸有成竹：「呃啊啊啊啊啊──」馬上答對！還游刃有餘地跳起舞！搞笑的是，「驚寶」金東炫錄影已錄到一半還搞不清楚狀況：「是歌手嗎？」明明節目開場就已介紹李濬榮是U-KISS出身，還播了他的Solo曲〈Curious About U〉！



▼〈Curious About U〉MV



《驚六》點心遊戲必定會有來賓相關題目，果不其然出了U-KISS名曲〈好欺負嗎〉，KEY一聽就喊：「這怎麼會不知道？」結果鄭恩地打Pass給李美度，李美度看起來不太知道U-KISS說成「劉Quiz」，劉在錫和曹世鎬的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》！李美度答錯後一臉茫望向李濬榮，李濬榮直呼：「什麼嘛！」同劇演員友誼瞬間破裂XD。



最後是由朴娜勑搶答成功並跳了重點舞蹈，李濬榮也站起來小跳了下。答錯的李美度還被Boom用《劉QUIZ ON THE BLOCK》台詞「You Quiz？」調侃哩！



▼《驚六》本集精華影片（台灣觀眾可至friDay影音收看）



回顧李濬榮的U-KISS時期，他是2014年加入U-KISS的新成員「Jun」，待到2022年約滿，雖沒參與〈好欺負嗎〉2011年發行的時期，但加入後也表演了不少舞台。他離開U-KISS後，雖沒參與2023年出道15週年重組，但曾獻上祝福，每次受媒體或雜誌採訪也不避諱提到U-KISS。去年他曾回答U-KISS最愛歌曲即〈好欺負嗎〉，表示應該是所有成員都愛的，甚至誇下海口說「閉著眼睛也能跳」，若遇到成員想那麼試試看。



▼〈好欺負嗎〉MV



▼李濬榮在U-KISS重組時獻過祝福



▼李濬榮《COSMOPOLITAN》採訪



李濬榮本身就擅長跳舞、熱愛跳舞，同樣的採訪便透露自己備戰FREE STYLE舞蹈比賽，前陣子在另檔節目《屋塔房的問題兒童們》透露進了16強。更早在《十五夜頻道》時，‎《苦盡柑來遇見你》搭檔演員IU便爆料他下戲後還去練舞‎呢，而他IG亦常常分享自己跳舞影片，熱愛程度可不一般。



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