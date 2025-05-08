《機醫》金雋婠＆李翊純陸續在《機智住院醫生生活》登場，手上戒指引關注！「觀眾鄭敬淏」認為兩人已結婚 XD

《機智醫生生活》金雋婠＆李翊純陸續在《機智住院醫生生活》登場，雖然兩人沒有同框，但...這個細節也引起劇迷們的關注！

在第7集播出中，李翊純（郭善英 飾）因感冒症狀來到了律帝醫院，實習卓起穩（車康潤 飾）誤以爲是同名癌症患者，引發騷動。這時李翊純接到金雋婠（鄭敬淏 飾）的電話（來電顯示寫著雋婠♡），李翊純說：「嗯～歐爸～我還沒有好！都叫你不用擔心了，結束之後我馬上打給你。」這時表南景（申始雅 飾）登場，發現是同名異人的患者，以突發事件告一段落。



其中吸引觀眾視線的是李翊純無名指上的戒指，之前第4集中特別出演的金雋婠左手無名指也有戴戒指，因此有不少觀眾推測兩人已經結婚。而金雋婠和李翊純在《機智醫生生活》中描繪愛情線，兩人的結尾也令人好奇。



而鄭敬淏上月30日出演 Youtube 頻道《現在白智娟（지금백지연）》時表示：「申沅昊PD、李祐汀編劇就是那麼可怕的人，我很好奇我是不是和誰結婚。」白智娟也問和翊純結婚了嗎？鄭敬淏說：「我也不知道和誰結婚了，就是會有那樣的想法。」白智娟又問出演《機醫》鄭敬淏的推測是？鄭敬淏也表示當然是翊純了！字幕還打上「這是觀眾鄭敬淏的個人意見」 XD 。 希望可以快點看到《機智醫生生活》第三季啊！



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