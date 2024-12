宋慧乔相隔17年演出综艺！今录制《刘QUIZ》与刘在锡&曹世镐见面

今(18)日,《JTBC NEWS》与《日刊体育》等韩媒报导了宋慧乔演出知名综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》的消息。

宋慧乔与全余贇(全汝彬)、李阵郁、文佑镇主演的《黑祭司们》续篇电影《黑修女们》即将在明年1月24日上映,宋慧乔正积极跑电影宣传活动,今受邀刘在锡与曹世镐主持的谈话性节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》,应会与过往演出的艺人嘉宾一样谈述生涯历程。



宋慧乔演技人生已逾28年,1996年演出KBS《初恋》以演员出道,2000年在《顺风妇产科》便有知名度,隔年以《蓝色生死恋》爆红,后续还有《浪漫满屋》(2004)、《那年冬天风在吹》(2013)、《噗通噗通我的人生》(电影,2014)、《太阳的后裔》(2016)、《黑暗荣耀》(2022)……等人气作品诞生。



*延伸阅读:

‎《黑暗荣耀》宋慧乔主演的戏,都是韩剧变迁史上的重要转折点!从《蓝色生死恋》到《太阳的后裔》‎

宋慧乔生涯较少参与综艺节目,上一次演出综艺节目已是2007年的Olive为她打造的纪录片性质节目《She’s O’live-宋慧乔in Paris》,她在《刘QUIZ ON THE BLOCK》将会和「大小宝贝」刘在锡与曹世镐有何化学反应也引人期待。

▼《She’s O’live-宋慧乔in Paris》



《刘QUIZ ON THE BLOCK》制作单位回应媒体宋慧乔确实演出了《刘QUIZ ON THE BLOCK》,不过播出时间尚未订定。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻