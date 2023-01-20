《黑暗榮耀》宋慧喬主演的戲，都是韓劇變遷史上的重要轉折點！從《藍色生死戀》到《太陽的後裔》

就真的是看著宋慧喬長大的，完完全全是韓劇教科書上女神一般的人物。大家第一次認識她是在哪一部作品呢？

在韓劇發展的變遷史中，宋慧喬主演過的電視劇，大大影響著亞洲市場的變化，近期在 Netflix 上大獲成功的《黑暗榮耀》，也成為了女性復仇劇的全新里程碑。

▼首先是2000年她和宋承憲攜手主演的 KBS《藍色生死戀》，成為當代韓劇必知的身世狗血劇，超級虐戀又罹患血癌的角色恩熙，讓不少觀眾都忍不住為她痛哭，在當時造成很大的轟動。



〈祈禱〉OST



▼接著是2004年與Rain主演 KBS《浪漫滿屋》，韓劇已被悲情主人公&狗血身世劇格式化的情況下，忽然有一部清新浪漫的愛情故事，也拿下了非常棒的收視成績，奠定了韓劇愛情喜劇的基礎。



〈I Think I〉OST



▼之後，2016年與宋仲基主演 KBS《太陽的後裔》，韓劇史上第一部以100%事前製作，拍完才播出的作品，播出後紅遍全亞洲，本來只有女生在追韓劇，據說連男生也急著下班，只為了追看《太陽的後裔》。



〈You Are My Everything〉OST



最後，就是在 Netflix 上線的《黑暗榮耀》，播出後便引發熱烈迴響，看過的人都大推的好作品，宋慧喬也成為了韓劇復仇史上的代表人物，目前僅播出了前8集（上半部），復仇之路僅僅在醞釀階段，就讓大眾產生極強的共鳴感，官方也確定後8集（下半部）會在3月10日上線，一起期待播出吧。



〈漫漫長夜〉OST



大家又是從哪一部作品，認識宋慧喬的呢？

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