燦烈許願2025年全力奔跑，像今年一樣開心做音樂！今年二度高雄開唱最愛這一味

韓國人氣男星EXO成員燦烈，將於12月28日在高雄流行音樂中心舉辦「CHANYEOL SOLO CONCERT in TAIPEI」個人演唱會，他表示難忘多年前在高雄拍攝團綜《EXO的爬梯子世界旅行》時吃到的牛肉麵．直呼希望能在同一家店裡再吃一次。

出道12年的燦烈，今年推出首張個人專輯《Black Out》，展現創作歌手的多元面貌。他透露，自己沒有特定的創作習慣，反而喜歡等待靈感的到來，並將腦海中浮現的旋律記錄下來，等到寫歌時再使用。本次選擇「都市風景」這個標題，燦烈表示這象徵著自己12年來的活動軌跡，彷彿一場關於成長的縮影。而身為首爾人的他，也特別推薦海外粉絲到聖水洞走走。



對於明年的目標，燦烈希望在2025年持續全力以赴，表示：「2025年也會是全力奔跑的一年，因為剛剛踏出起跑線，所以我想繼續全力衝刺！」希望2025年也能像今年一樣愉快地做音樂，帶給大家很多好聽的歌曲。至於迎接2025年第一天的到來，他則感性表示：「最幸福的時刻，就是和粉絲們一起在舞台上唱歌。」談及即將在高雄舉行的演唱會，他也表示，對高雄的海景印象深刻，雖然行程緊湊可能無法親自造訪，但仍期待未來有機會悠閒地感受這座城市的海濱風情。「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市風景（City-scape） in ASIA」高雄站將於12月28日在高雄流行音樂中心舉行。



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