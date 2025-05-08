《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》宋智孝接受海女挑戰的理由：「阿姨是海女，媽媽是游泳選手」

演員宋智孝挑戰成為海女！在5月15日即將於JTBC首播的節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》觀眾們將看見她的人生挑戰，節目中宋智孝將來到濟洲並挑戰海女日常，展現寫實又富有當地風情的美麗旅程紀錄。

宋智孝提到了本次的企劃，並稱這次是她「人生中最認真的瞬間之一」，表示她為了成為海女而接受了許多高難度的訓練，不僅僅是單純的體驗行為，想為大家傳達在海中討生活的海女們，他們真實的人生故事。原來宋智孝有一位游泳選手出身的媽媽，還有曾經真正擔任海女的阿姨，這也讓宋智孝對於海洋有份特別的關注，也是本次企劃中的亮點之一。



本次企劃中擔任導演的JTBC綜藝工作室SAY表示，《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》即將細膩地刻劃濟州島海女們所擁有的強韌精神與生活方式，分享韓國特有的文化，讓觀眾們感受到全新體驗。而這也是JTBC與BBC Studios首度共同製作的節目，BBC Studios負責許多卓越的影音內容以及智慧財產權的國際性製作與發行，每年約製作2800小時以上的專業節目內容，並與英國海內外的夥伴們共同製作，包含了自然環境的紀錄、學術、高品質紀實節目等，是世界級知名紀錄片專家。



BBC Studios的亞太區內容資深副總裁 Ryan Shiotani 表示，能透過節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》向JTBC與BBC EARTH的觀眾們分享韓國濟州島的美麗風光與海女們的生活，讓他相當開心，宋智孝為挑戰海女潛入深海中，也展現了強韌意志力，也透過韓國與英國製作團隊的相互理解與合作，而完成了本次的企劃節目。《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》將於5月11日搶先在亞洲地區的 BBC Earth 頻道與 BBC Player 平台首播。宋智孝也將於5月8日出席 BBC Studios 主辦的獨家特映活動，與台灣觀眾分享拍攝幕後故事。



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