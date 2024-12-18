厲雲、尹相鉉、GHOST9李津宇出席《納米比》發表會，高賢廷身體不適臨陣缺席

Genie TV原創劇《納米比》（나미브Namib，中譯納米布，台譯星星閃耀的夜晚）16日舉行製作發表會，男主角厲雲與尹相鉉、李津宇以及副導演姜民求出席，不見女主角高賢廷與主導演韓相宰。
《納米比》描述被解僱的明星製作人姜秀賢（高賢廷 飾），與被淘汰的長期練習生劉振宇（厲雲 飾），為各自的目標而前行的故事。主演除了《假面女郎》高賢廷與《閃亮的西瓜》厲雲之外，還有《回到18歲》尹相鉉與《咖啡因羅曼史》李津宇（男團GHOST9成員），分別飾演高賢廷的丈夫「沈俊錫」與兒子「沈振宇」，而導演為《殘酷的實習生》韓相宰與《爭鋒相辯》姜民求。
*更完整戲劇介紹：
〈「高冷沙漠」高賢廷vs「暗湧大海」厲雲！全新韓劇《Namib》首隻預告：明星製作人與長期練習生的相遇〉
據韓媒報導，高賢廷在發表會開始前2小時身體突發狀況所以無法參與，高賢廷經紀公司NS ENM（原IOK Company）也表示高賢廷本身健康就有問題，多次在片場暈倒，一向都是用精神克服，而今是撐不住才前往急診室，按照醫護人員的診斷決定臨時不參加發表會。
雖然高賢廷沒能出席，但發表會上導演與演員仍多次提及高賢廷，姜民求導演透露劇組選擇高賢廷演出的理由，是認為女主角明星製作人姜秀賢需要細膩的表現，高賢廷很適合，高賢廷確實也展現了許多細膩的眼神，連微小的手勢也能傳達情感和共鳴。厲雲則說自己要和大前輩高賢廷演戲緊張到睡不著，但高賢廷在片場能引導他進入狀況。
由於《納米比》尚未殺青，今（18）日有拍戲行程，姜民求導演表示高賢廷付出相當多努力、很辛苦，相信她能克服並陪伴大家到最後。少了高賢廷相當可惜，厲雲、尹相鉉與李津宇團體照只能「三男」一起拍攝，不過從現場記者捕捉的鏡頭來看，三人也頗有火花，厲雲和李津宇兩個後輩還對著前輩尹相鉉的臉比臉頰愛心。
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究