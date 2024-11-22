GD權志龍與《無限挑戰》金泰浩PD合作新綜藝，已完成首次拍攝！包含GD親自構思內容、明年播出

GD真的全面回歸了！無挑歌謠祭的畫面仍記憶猶新，超期待這次的新節目！

今日JTBC報導，GD權志龍（G-Dragon）將和金泰浩PD合作一檔全新綜藝節目，最近已完成第一次錄製。 隨後，節目相關人士也證實了這一消息。



不久前有網友分享了長度僅2秒的偶遇影片，片中GD把臉包裹起來在街上走路，令人十分好奇。

GD和金泰浩PD的緣分要追溯到MBC綜藝《無限挑戰》，GD在2012年出演「無限商社特輯」、2016年還出演了電視劇版《無限商社》，從2011年到2015年先後3次出演無挑公路歌謠祭，每每引起大量關註。其中2013年與鄭亨敦組成「零錢CP」人氣爆棚，在當年的「MBC演藝大賞」毫無懸念奪得「最佳情侶獎」。 無論綜藝笑料、話題度還是與節目成員的聯動效應，GD在各方面都表現優異。



據悉，GD和金PD的新綜藝會以每期較短的形式組成，節目名稱可能是「GD和朋友們」「Good Day」等，尚未最終敲定。 據悉，節目中包含GD早在回歸之前就構思的內容，兩人也開過很多次會，最終才誕生這一節目，預計將在明年正式公開。

此外，GD於10月31日發行新歌《POWER》打破長達7年的沉寂，今日下午再度發佈另一首新歌《HOME SWEET HOME》，並請來隊友太陽和大聲一同合作，讓V.I.P驚喜連連。 明晚，GD還將在2024 MAMA大阪場頒獎禮第二日進行演出，太陽、大聲也已和GD同日出國，屆時很可能看到暌違9年的BIGBANG三人合體表演。



▽新鮮熱乎的GD單曲《HOME SWEET HOME》，熟悉的味道又回來啦：



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