GD權志龍與《無限挑戰》金泰浩PD合作新綜藝，已完成首次拍攝！包含GD親自構思內容、明年播出

GD真的全面回歸了!無挑歌謠祭的畫面仍記憶猶新,超期待這次的新節目!

今日JTBC報導,GD權志龍(G-Dragon)將和金泰浩PD合作一檔全新綜藝節目,最近已完成第一次錄製。 隨後,節目相關人士也證實了這一消息。



不久前有網友分享了長度僅2秒的偶遇影片,片中GD把臉包裹起來在街上走路,令人十分好奇。

GD和金泰浩PD的緣分要追溯到MBC綜藝《無限挑戰》,GD在2012年出演「無限商社特輯」、2016年還出演了電視劇版《無限商社》,從2011年到2015年先後3次出演無挑公路歌謠祭,每每引起大量關註。其中2013年與鄭亨敦組成「零錢CP」人氣爆棚,在當年的「MBC演藝大賞」毫無懸念奪得「最佳情侶獎」。 無論綜藝笑料、話題度還是與節目成員的聯動效應,GD在各方面都表現優異。



據悉,GD和金PD的新綜藝會以每期較短的形式組成,節目名稱可能是「GD和朋友們」「Good Day」等,尚未最終敲定。 據悉,節目中包含GD早在回歸之前就構思的內容,兩人也開過很多次會,最終才誕生這一節目,預計將在明年正式公開。

此外,GD於10月31日發行新歌《POWER》打破長達7年的沉寂,今日下午再度發佈另一首新歌《HOME SWEET HOME》,並請來隊友太陽和大聲一同合作,讓V.I.P驚喜連連。 明晚,GD還將在2024 MAMA大阪場頒獎禮第二日進行演出,太陽、大聲也已和GD同日出國,屆時很可能看到暌違9年的BIGBANG三人合體表演。



3/3 BIGBANG at Incheon airport today!



Looks like BIGBANG at MAMA is really happening #BIGBANG #빅뱅 #GDRAGON #지드래곤 #TAEYANG #태양 #DAESUNG #대성 pic.twitter.com/uW1uE0Zl3V