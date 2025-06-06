8年傳了5次緋聞！GD今日發聲明否認與李珠妍的戀愛傳聞：不是事實！

8年傳了5次緋聞，今日（6日），GD（G-Dragon，權志龍）否認了與女團 After School 出身的演員李珠妍的戀愛傳聞。

GD 的經紀公司 Galaxy Corporation 表示：「最近不斷出現的 G-Dragon 和李珠妍的戀愛傳聞並非事實。」



GD 方面最近再次爆出與李珠妍的戀愛傳聞後，親自表明了立場，對戀愛傳聞劃清了界限。4月底，李珠妍上傳到 IG 的照片中，背景裝潢和懷中的貓咪都與 GD 家極為相似，因此再次引起網友猜測兩人是否正在熱戀。



而兩人的戀愛傳聞已經不是第一次了，他們自2017年首次傳出戀愛傳聞後，到最近爲止共傳出五次戀愛傳聞。第一次傳出戀愛傳聞時，雙方否認戀愛事實，稱「是好朋友的關係」，之後在數次傳出戀愛傳聞的過程中，雙方沒有表明任何立場，保持了沉默。

（＊相關報導：GD李珠妍復合？ 自拍照「背景&貓貓」跟男方家一樣，8年5次傳緋聞時間線回顧）

另外，GD 目前正在進行《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR[Übermensch])》巡迴演唱會，將從6月7日開始在澳門進行爲期3天的演唱會，接著將在臺北、吉隆坡、雅加達、香港、曼谷等亞洲9個城市和雪梨、墨爾本等澳大利亞2個城市進行世界巡演，之後將公開追加巡演的日期和場所。



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