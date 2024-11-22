五代愛豆同堂！《出差十五夜》「SM特輯」預告公開：最強昌珉、利特、Key、Karina等共10人出擊！

日前，十五夜官方 IG 宣布《出差十五夜》將以「SM 30週年」特輯回歸，並公開慶祝 SM 30週年的背板和氣球的照片，讓許多粉絲都相當期待會是誰出演節目。



今日（22）也公開預告啦！出演名單有 H.O.T. 安七炫、東方神起最強昌珉、Super Junior 利特、少女時代孝淵、SHINee Key、EXO SUHO、Red Velvet 瑟琪、NCT 道英、aespa Karina、RIIZE 元彬，共10人作爲代表出擊。



原來以參加園遊會心情聚在一起的他們，但氣氛卻越來越低迷。羅PD：「原本期待看到 SM 團結一致，但...怎麼越來越四分五裂。」在猜歌還節中，後輩不知道前輩的歌，前輩也不知道後輩的歌。Key 也疑惑問：「這不是30週年特別節目嗎？」但在人物問答的士氣逐漸高漲，所有人的心齊聚一起，讓羅PD都嚇到 XD



而《出差十五夜》SM篇將在29日晚上8點40分通過 tvN 播出，播出後當天晚上10點將在 YouTube 頻道「頻道十五夜」公開完整版。

另外，SM 明年即將迎來創立30週年，也計劃展開多樣的線上線下活動。包含所屬藝人們總動員的「SMTOWN LIVE」演唱會、SMTOWN 專輯、K-POP和古典音樂相結合的管絃樂隊現場演出、30週年紀念品牌膠捲等。



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