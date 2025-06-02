因演唱會貼文惹戀愛傳聞，G-Dragon只標註了TWICE Sana！GD方遲來的澄清：只是節目後的親切互動，擔心劇透才未解釋

歌手 G-Dragon（GD）方面對與 =TWICE成員Sana 的戀愛傳聞做出了遲來的澄清。

2日，GD所屬經紀公司Galaxy Corporation表示：「針對最近擴散開來的 G-Dragon 戀愛傳聞，我們想澄清被誤解的部份。」並解釋說：「G-Dragon 在 MBC《Good Day》最後一集播出隔天的4月14 日，進行了 YouTube 網綜《Dex與Sana的冷訪談》錄製。 之後在 4月22日觀看了『Coldplay 訪韓演唱會–高陽場』並上傳認證照，當時 TWICE 作為特別嘉賓登台表演，而因為拍攝時間相隔不久，僅僅是出於錄製後表達親切感，才標記了Sana的個人SNS帳號。」



接著補充道：「《冷訪談》是因為與 Dex 的交情而出演的，Sana 是在錄製前一天才敲定一起出演。 一開始沒有對戀愛傳聞作出解釋，是因為擔心會變相劇透《冷訪談》的內容。」



早前G-Dragon 在自己的IG限時動態上傳了Coldplay演唱會的認證照，同時他還上傳了作為嘉賓登場的 TWICE 舞台照片。 G-Dragon並沒有標記 TWICE 的官方帳號，而是標記了Sana的個人帳號。 並且所上傳的 TWICE舞台照片中，正好捕捉到Sana被特寫在大螢幕上的畫面，因此引發了兩人之間的戀愛傳聞。G-Dragon在爭議出現后迅速刪除了該貼文。 之後，G-Dragon和Sana雙方都沒有對此發表任何立場。



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