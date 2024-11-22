GD权志龙与《无限挑战》金泰浩PD合作新综艺，已完成首次拍摄！包含GD亲自构思内容、明年播出

GD真的全面回归了！无挑歌谣祭的画面仍记忆犹新，超期待这次的新节目！

今日JTBC报导，GD权志龙（G-Dragon）将和金泰浩PD合作一档全新综艺节目，最近已完成第一次录制。 随后，节目相关人士也证实了这一消息。



不久前有网友分享了长度仅2秒的偶遇影片，片中GD把脸包裹起来在街上走路，令人十分好奇。

GD和金泰浩PD的缘分要追溯到MBC综艺《无限挑战》，GD在2012年出演「无限商社特辑」、2016年还出演了电视剧版《无限商社》，从2011年到2015年先后3次出演无挑公路歌谣祭，每每引起大量关注。其中2013年与郑亨敦组成「零钱CP」人气爆棚，在当年的「MBC演艺大赏」毫无悬念夺得「最佳情侣奖」。 无论综艺笑料、话题度还是与节目成员的联动效应，GD在各方面都表现优异。



据悉，GD和金PD的新综艺会以每期较短的形式组成，节目名称可能是「GD和朋友们」、「Good Day」等，尚未最终敲定。据悉，节目中包含GD早在回归之前就构思的内容，两人也开过很多次会，最终才诞生这一节目，预计将在明年正式公开。

此外，GD於10月31日发行新歌《POWER》打破长达7年的沉寂，今日下午再度发布另一首新歌《HOME SWEET HOME》，并请来队友太阳和大声一同合作，让V.I.P惊喜连连。明晚，GD还将在2024 MAMA大阪场颁奖礼第二日进行演出，太阳、大声也已和GD同日出国，届时很可能看到暌违9年的BIGBANG三人合体表演。



▽新鲜热乎的GD单曲《HOME SWEET HOME》，熟悉的味道又回来啦：



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