PLAVE向金在中提議合作「想和哥一起唱歌！」他卻反過來超羨慕後輩的一項特殊技能

高人氣虛擬男團 PLAVE 向 KPOP 大前輩金在中提出合作提議，讓粉絲們期待不已～。

12 日，YouTube 頻道《在朋友》上傳了一支名為「在地球當偶像的外星人們攻略在中line」的影片。

當天，金在中與 PLAVE 一同聊了許多話題。PLAVE 向金在中自我介紹，並親切互動，成員們期待與興奮的心情都難以掩飾。



影片的尾聲，隊長南藝俊說：「以後想和哥哥一起唱歌」，向金在中提出合作邀請，一旁的成員們也躍躍欲試，畢竟大家都是看著在中長大的(!? XDD)。



對此，金在中爽快答應，表示：「以後不管是在韓國還是日本，能夠一起表演感覺一定很不錯！」

接著，藝俊又說：「最後最後，如果真的真的有機會的話，一定要來我們 Asterum 玩喔。」金在中則認真回應：「哥哥會帶炸雞和飲料去的。」



▼完整節目，一開頭預告就展示了金在中最羨慕PLAVE的地方，成員們都有各自專屬的動作特效，比如閃閃發光、眨眼愛心或是嘴吐泡泡等等，快給這位在中哥哥上特效！！不管是愛心還是花跟光芒，都好適合金在中啊～！XD



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞