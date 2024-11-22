SEVENTEEN登迪士尼年末特輯舞台，唱聖誕歌

男團SEVENTEEN成為首個登上美國迪士尼年末特輯舞台的K-POP藝人，將在「神奇迪士尼的世界：假日盛典 The Wonderful World of Disney： Holiday Spectacular」中驚喜登台。

「神奇迪士尼的世界：假日盛典」於12月1日播出，SEVENTEEN會在當天有單獨的演出，演唱《Santa Claus Is Coming to Town》。這無疑證明了SEVENTEEN在北美的影響力。 他們與Elton John、John Legend、Pentatonix等藝人一同加入「神奇迪士尼」的表演陣容，和傳奇人物並肩而立。「神奇迪士尼的世界：假日盛典」今年迎來了第九屆，Mariah Carey、Michael Bolton、David Foster、Andrea Bocelli以及Kelly Clarkson等知名藝術家都曾參與。



此前SEVENTEEN成功舉辦了北美巡演，他們在美國5個城市舉辦了共計10場的「SEVENTEEN 』RIGHT HERE」世界巡演，與數萬粉絲見面。



此外，SEVENTEEN將於11月27日發行第4張日語單曲專輯《Shohikigen》，隨後開啟日本巨蛋巡演，於29日至30日在名古屋巨蛋拉開序幕。

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