爆出戀愛緋聞後首度同框！GD驚喜亮相Sana主持的綜藝，兩人互動吸引大家關注！

GD（G-Dragon、權志龍）又出演綜藝啦！期待5日公開！

近日，YouTube 頻道「일일칠 - 117」公開 GD 出演的《Dex 和 Sana 的冰箱》預告片！



影片中，GD 在自我介紹後，Dex 就拿著花束走進來說：「我的王！哇～我好緊張！完蛋了。」GD 問了 Sana（1996年出生）和 Dex（1995年出生）是幾年生後，GD 也表示自己是1994年的 XD 活躍了現場氣氛。



要製作奶昔的 Sana 開玩笑說：「不好喝的話就是哥哥們說的哦！」GD 說：「不管做什麼，都會 Shy Shy Shy 地喝下去。」之後 Sana 拿了圍裙要給 GD，他也淘氣地拿圍裙當頭巾和圍兜兜，展謝親切的面貌！



此前，GD 在自己的 IG 限時動態上傳了酷玩樂團演唱會的認證照，並上傳當時作爲嘉賓登場 TWICE 的舞台照片。當時 GD 不是標記 TWICE 的官方帳號，而是標記 Sana 的個人帳號，因此兩人傳出了戀愛傳聞。之後 GD 迅速刪除相關貼文，但戀愛傳聞卻持續擴散，但雙方對此尚未表明正式立場。這次兩人出現在同一個畫面，也吸引人們的關注。



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